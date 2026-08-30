Leverkusen entra com força na disputa pela contratação de estrela do Barcelona

O Bayer Leverkusen entrou com força na disputa pela contratação de um dos jogadores do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Marc Casadó, meio-campista do Barcelona, vive dias decisivos para definir o seu futuro, diante da entrada com força do Bayer Leverkusen na disputa pela sua contratação, além da continuidade da pressão do Besiktas para conseguir os seus serviços nos últimos dias do período de transferências.

Marc Casadó tem 22 anos e aguarda a definição do seu futuro nos últimos dias do mercado de transferências.

O meio-campista do Barcelona é um dos jogadores que podem deixar as fileiras do time catalão durante a última etapa do período de transferências.

O destino alemão parece atraente para Casadó, já que o projeto do Leverkusen se encaixa nas características do meio-campista formado na academia de La Masia, seja pela aposta em jogadores jovens ou pela filosofia de jogo que guarda algumas semelhanças com o estilo do Barcelona.

Além disso, o time alemão é comandado nesta temporada por Carles Martínez, o técnico catalão que vive a sua primeira temporada à frente da comissão técnica do Bayer Leverkusen, e que conhece bem Casadó, assim como as fases da sua formação na academia do Barcelona.

Esse fator pode representar um atrativo especial para o meio-campista na hora de avaliar a proposta.

O Leverkusen surge assim como uma opção interessante para Casadó, que pode encontrar na Alemanha um time em fase de crescimento e capaz de dar um papel de destaque aos jovens talentos.

Esse cenário permitiria ao jogador formado na academia do Barcelona seguir com o seu desenvolvimento em uma competição de primeiro nível como o Campeonato Alemão.

O Besiktas, por sua vez, mantém a pressão para contratar o meio-campista, sendo o time turco, ao lado do Leverkusen, o clube mais sério em demonstrar interesse em conseguir os serviços de Casadó durante a última etapa do mercado de transferências.

A Premier League inglesa também registrou movimentos para sondar a situação do jogador, com vários clubes questionando a sua condição, entre eles o Everton, embora esse interesse não tenha se convertido até o momento em uma proposta que permita falar de negociações avançadas.



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