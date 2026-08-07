Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077862421.jpgAction Plus

Traduzido por

<h1>Barcelona fecha a contratação de Rodri e define a data de sua chegada</h1>

Mercado da bola
Rodrigo Enriquez
Barcelona
Manchester City
La Liga
Premier League
Espanha
England

Golpe estrondoso

O Barcelona fechou seu acordo com o Manchester City para a contratação do meia espanhol Rodri, em uma negociação aguardada que representa uma virada notável nas movimentações do clube catalão no mercado de transferências, após conseguir mudar a postura do jogador, cujo nome esteve ligado no período recente a uma possível transferência para o Real Madrid.

Segundo a emissora "Rádio Catalunha 1", Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo sobre os termos fundamentais da negociação, restando concluir os procedimentos oficiais relacionados aos documentos e assinaturas nas próximas horas, enquanto o valor financeiro da transferência ainda não foi anunciado de forma definitiva, em meio a expectativas de que se aproxime dos 50 milhões de euros.

De acordo com os dados atuais, espera-se que Rodri se junte às fileiras do Barcelona em 12 de agosto, coincidindo com o retorno dos demais jogadores da seleção espanhola que disputaram a Copa do Mundo, preparando o terreno para o início de sua trajetória com seu novo time.

Rodri abre as portas para o Barcelona

A diretoria do Barcelona havia recebido um sinal importante sobre a negociação, depois que fontes dentro do clube confirmaram, na última quinta-feira, que Rodri deu seu consentimento para o início das negociações oficiais com o Manchester City, o que abriu caminho para que o clube catalão entrasse com força na disputa por sua contratação.

Amistosos de clubes
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Esse desdobramento acontece após o Barcelona acreditar por um tempo que o jogador tendia a se transferir para o Real Madrid, algo que fez com que a ideia de contratá-lo estivesse distante dos cálculos da diretoria esportiva, especialmente porque reforçar a posição de meio-campo não figurava entre as principais prioridades do clube no período anterior.

Mas a postura de Rodri mudou, e com ela os cálculos do Barcelona se alteraram por completo, transformando a negociação de uma opção distante em um alvo real que o clube conseguiu fechar em entendimento com o Manchester City.

Uma negociação que reorganiza os cálculos do Barcelona

A chegada de Rodri concede ao Barcelona um grande reforço para o meio-campo, tendo em vista sua experiência internacional e sua trajetória com o Manchester City, num momento em que a diretoria do clube busca reforçar o elenco com elementos capazes de dar ao meio-campo mais força e estabilidade.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google