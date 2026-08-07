O Barcelona fechou seu acordo com o Manchester City para a contratação do meia espanhol Rodri, em uma negociação aguardada que representa uma virada notável nas movimentações do clube catalão no mercado de transferências, após conseguir mudar a postura do jogador, cujo nome esteve ligado no período recente a uma possível transferência para o Real Madrid.

Segundo a emissora "Rádio Catalunha 1", Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo sobre os termos fundamentais da negociação, restando concluir os procedimentos oficiais relacionados aos documentos e assinaturas nas próximas horas, enquanto o valor financeiro da transferência ainda não foi anunciado de forma definitiva, em meio a expectativas de que se aproxime dos 50 milhões de euros.

De acordo com os dados atuais, espera-se que Rodri se junte às fileiras do Barcelona em 12 de agosto, coincidindo com o retorno dos demais jogadores da seleção espanhola que disputaram a Copa do Mundo, preparando o terreno para o início de sua trajetória com seu novo time.

Rodri abre as portas para o Barcelona

A diretoria do Barcelona havia recebido um sinal importante sobre a negociação, depois que fontes dentro do clube confirmaram, na última quinta-feira, que Rodri deu seu consentimento para o início das negociações oficiais com o Manchester City, o que abriu caminho para que o clube catalão entrasse com força na disputa por sua contratação.

Esse desdobramento acontece após o Barcelona acreditar por um tempo que o jogador tendia a se transferir para o Real Madrid, algo que fez com que a ideia de contratá-lo estivesse distante dos cálculos da diretoria esportiva, especialmente porque reforçar a posição de meio-campo não figurava entre as principais prioridades do clube no período anterior.

Mas a postura de Rodri mudou, e com ela os cálculos do Barcelona se alteraram por completo, transformando a negociação de uma opção distante em um alvo real que o clube conseguiu fechar em entendimento com o Manchester City.

Uma negociação que reorganiza os cálculos do Barcelona

A chegada de Rodri concede ao Barcelona um grande reforço para o meio-campo, tendo em vista sua experiência internacional e sua trajetória com o Manchester City, num momento em que a diretoria do clube busca reforçar o elenco com elementos capazes de dar ao meio-campo mais força e estabilidade.