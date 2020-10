Lesionado, Neymar é descartado para as Eliminatórias - mas pelo PSG

Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, descartou a presença do craque em jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas

O treinador do , Thomas Tuchel, descartou que Neymar, com um problema muscular na coxa esquerda, entre em campo pela seleção brasileira em jogos das Eliminatórias da de 2022. As partidas contra e estão marcadas para 13 e 17 de novembro. O atacante segue convocado pela comissão técnica de Tite. Contudo, não deve entrar em campo nos jogos.

Tuchel explica o problema do craque e vê como impossível a sua participação nos jogos da data Fifa: "Ele tem uma pequena lesão no adutor. Estamos tristes por ele. Ele vai voltar depois da pausa para jogos internacionais (das seleções). Para mim, é impossível que ele jogue com o . Passaria uma mensagem ruim".

Mais artigos abaixo

O atacante brasileiro se lesionou no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Istanbul , pela UEFA . Ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda diagnosticada na sequência e fica fora do jogo do Paris Saint-Germain contra o , na tarde deste sábado (31).

Mais times

Thomas Tuchel apontou o calendário europeu como determinante para a lesão de Neymar. O brasileiro, contudo, não é o único que está no departamento médico do Parc des Princes. Draxler, Verratti, Paredes e Icardi também se recuperam de problemas clínicos no clube.

"Nós estamos matando os jogadores. Há uma grande correlação entre preparação, performance e períodos de descanso. No futebol, nós sempre pegamos os melhores jogadores, porque eles também jogam por seu país. Eles têm viagens. Para mim, é muito, não há uma fase para recuperação", afirmou.