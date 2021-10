Mbappé no Real Madrid? Florentino revive novela e sugere contratação em janeiro

O contrato do francês pelo PSG está chegando ao fim, enquanto o presidente do clube espanhol planeja sua contratação para início de 2022

Nesta terça-feira (05), o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, comentou ao jornal El Debate que está esperançoso pela próxima janela de janeiro, quando poderá resolver a expectativa do clube espanhol pelo atacante francês, Kylian Mbappé: "Esperamos que dia primeiro de janeiro, tudo já esteja resolvido".

Ao mesmo, reforçou também à RMC Sport que nada ainda está certo: "O que eu disse é que temos de esperar até ao próximo ano para termos notícias - sempre com respeito ao PSG, com quem temos boas relações".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Há algum tempo atrás, antes do fechamento da última janela, o Real fez várias propostas ao PSG pelo jovem de apenas 22 anos, chegando a valores altíssimos de mais de 200 milhões de euros (R$ 1.269 bilhão, aproximadamente, na cotação atual).

Caso não renove com o clube parisiense, Mbappé pode estar de casa nova no ano que vem.

O interesse do Real pelo Mbappé existe há anos

(Foto: Getty Images)

Quando explodiu no Monaco, da França, Mbappé virou um homem de interesse extremo, com o gigante europeu ficando de olhos abertos pelo atacante. Porém, o tão observado PSG venceu pela disputa do francês, e Kylian se juntou a Neymar, dupla inseparável, tal como dois irmãos.

Desde então, seu destaque aumentou cada vez mais, incluindo o título da Copa do Mundo da Rússia, conquistado em 2018.

A proposta de 220 milhões de euros (R$ 1.396 bilhão, aproximadamente, na cotação atual), realizada pelo Real com a inntenção de contratar Mbappé no último dia da janela de transferências, como confirmou a Goal , acabou falhando.

Qual o lado de Mbappé?

Apesar da recusa do PSG, Mbappé admitiu que queria sair do clube de Paris para viver novos desafios, mas reafirmou que muitas coisas foram ditas de modo exagerado: "O Real fez uma oferta. Quando digo que muitas coisas foram ouvidas, estou falando de outra coisa - as pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, nem pensar!"

Karim Benzema, companheiro de Mbappé na seleção francesa, disse que o jovem irá para o Real Madrid em algum momento de sua carreira: "Ele mesmo disse. Ele quer ver algo mais. Ele jogará pelo Real um dia. Não sei quando. Mas ele virá. É apenas uma questão de tempo".

O atleta comentou também que não queria sair para qualquer clube só para deixar o PSG: "Não, estou ligado ao Paris, e se tivesse partido este verão, teria sido apenas para o Real ".