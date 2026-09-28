O clube brasileiro North Esporte, que disputa a Série D, anunciou a contratação do espanhol Míchel Salgado como treinador da equipe a partir da temporada de 2027, em sua primeira experiência à frente de uma comissão técnica desde que se aposentou do futebol.

O clube, sediado na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, afirmou em comunicado através de suas contas oficiais: "Sejam bem-vindos: Míchel Salgado é o novo treinador do North Esporte para a temporada de 2027", ressaltando que a equipe vai se beneficiar da experiência, da liderança e da mentalidade competitiva do ex-lateral espanhol.

Salgado, de 50 anos, comandará o North como sucessor do brasileiro Kléberson, ex-jogador da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 2002, que dirigiu a equipe até este mês.

Salgado, que falou em português durante um vídeo publicado pelo clube em Dubai, expressou seu entusiasmo com o novo desafio, dizendo: "Gosto de desafios, estou ansioso para viajar ao Brasil e pronto para alcançar grandes resultados", antes de aparecer no vídeo assinando seu contrato ao lado do presidente do clube, Victor Oliveira.

O North se prepara para viver uma temporada excepcional em 2027, após conquistar neste ano o título da Copa Troféu Independente, garantindo seu lugar no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa do Brasil, em sua primeira participação em competições nacionais.

O North Esporte foi fundado em 2022 e conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato Regional de Minas Gerais em 2025, antes de disputar pela primeira vez neste ano a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro.

Salgado, por sua vez, vive sua primeira experiência de fato como treinador, depois de suas passagens anteriores no comando técnico terem se limitado ao trabalho como auxiliar de Javier Aguirre na comissão técnica da seleção do Egito entre 2018 e 2019, além de ter assumido o cargo de treinador interino do Pafos, do Chipre.

Salgado deve chegar ao Brasil em novembro para iniciar os preparativos com o North para a nova temporada.

Salgado tem uma carreira repleta de conquistas com a camisa do Real Madrid, tendo defendido as cores do clube espanhol por 10 temporadas entre 1999 e 2009, disputando 371 partidas, nas quais conquistou 11 títulos, entre eles dois da Liga dos Campeões e quatro do Campeonato Espanhol, além de 3 Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa e uma Copa Intercontinental.

Salgado também disputou 53 partidas internacionais pela seleção espanhola e participou da Copa do Mundo de 2006 e da Eurocopa de 2000, antes de agora iniciar um novo capítulo em sua trajetória no banco de reservas.