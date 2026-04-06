Lenda da França prevê vitória fácil do Paris sobre o "desastroso" Liverpool

O Parque dos Príncipes será palco de um confronto europeu acirrado, quando o Paris Saint-Germain receber o Liverpool na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

Os parisienses chegam ao confronto com o moral em alta após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse no Campeonato Francês, triunfo que reflete uma situação de estabilidade técnica e dá ao time um forte impulso antes do grande desafio continental.

Por outro lado, o Liverpool visita a capital francesa abalado por uma grande decepção após a goleada sofrida contra o Manchester City por 4 a 0 na Copa da Inglaterra.

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Dugarry prevê que o Paris decidirá a eliminatória na ida

Christophe Dugarry, lenda do futebol francês, descreveu o desempenho do Liverpool nesta temporada como desastroso, em declarações à rede “RMC Sport”: “Sinceramente, será um jogo muito fácil. O Liverpool está desastroso: 14 vitórias, 10 derrotas e 7 empates desde o início da temporada no campeonato. A diferença de nível é enorme, e o Paris Saint-Germain vai garantir a classificação já na partida de ida”.

Dugarry destacou a falta de entrosamento coletivo e de vitalidade física dos Reds, em comparação com o time do Paris, cheio de energia e pronto para a batalha: “Vocês viram o Liverpool jogar? Eles estão sem energia, não têm velocidade alguma no desempenho. É verdade que têm jogadores tecnicamente excelentes, mas o time joga muito devagar”.

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O Paris é o mais forte... e aterroriza os ingleses

Dugarry acrescentou: “Quando você vê o entusiasmo demonstrado pelo Paris, depois de recuperar a forma física e a força mental, não haverá comparação. Será um massacre! Eles sofreram quatro gols contra o Manchester City, mas o ímpeto na segunda metade da temporada está a seu favor”.

O lenda da França destacou o forte histórico do Paris contra os clubes da Premier League: “Todos os times ingleses perderam para o Paris Saint-Germain nos últimos um ano e meio, e agora todos temem enfrentar os parisienses. Garanto a vocês que eles chegarão ao Parque dos Príncipes apavorados”.



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