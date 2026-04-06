Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

Traduzido por

Lenda da França prevê vitória fácil do Paris sobre o "desastroso" Liverpool

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
C. Dugarry
França
England

Um massacre aguarda os Reds

O Parque dos Príncipes será palco de um confronto europeu acirrado, quando o Paris Saint-Germain receber o Liverpool na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

Os parisienses chegam ao confronto com o moral em alta após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse no Campeonato Francês, triunfo que reflete uma situação de estabilidade técnica e dá ao time um forte impulso antes do grande desafio continental.

Por outro lado, o Liverpool visita a capital francesa abalado por uma grande decepção após a goleada sofrida contra o Manchester City por 4 a 0 na Copa da Inglaterra.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSG crest
PSG
PSG

Arbeloa em apuros por causa de estrela do Real Madrid

Após o desastre... nome surpreendente se aproxima da seleção italiana

Dugarry prevê que o Paris decidirá a eliminatória na ida

Christophe Dugarry, lenda do futebol francês, descreveu o desempenho do Liverpool nesta temporada como desastroso, em declarações à rede “RMC Sport”: “Sinceramente, será um jogo muito fácil. O Liverpool está desastroso: 14 vitórias, 10 derrotas e 7 empates desde o início da temporada no campeonato. A diferença de nível é enorme, e o Paris Saint-Germain vai garantir a classificação já na partida de ida”.

Dugarry destacou a falta de entrosamento coletivo e de vitalidade física dos Reds, em comparação com o time do Paris, cheio de energia e pronto para a batalha: “Vocês viram o Liverpool jogar? Eles estão sem energia, não têm velocidade alguma no desempenho. É verdade que têm jogadores tecnicamente excelentes, mas o time joga muito devagar”.

Vídeo | Abu Treika causa surpresa sobre a saída de Salah... e cita Klopp

Paris Saint-Germain rouba o gol do Barcelona

1,4 bilhão de euros... Qual é a verdade por trás da oferta de Beckham para contratar Ronaldo?

Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

O Paris é o mais forte... e aterroriza os ingleses

Dugarry acrescentou: “Quando você vê o entusiasmo demonstrado pelo Paris, depois de recuperar a forma física e a força mental, não haverá comparação. Será um massacre! Eles sofreram quatro gols contra o Manchester City, mas o ímpeto na segunda metade da temporada está a seu favor”.

O lenda da França destacou o forte histórico do Paris contra os clubes da Premier League: “Todos os times ingleses perderam para o Paris Saint-Germain nos últimos um ano e meio, e agora todos temem enfrentar os parisienses. Garanto a vocês que eles chegarão ao Parque dos Príncipes apavorados”.

Recomendação surpreendente... Bruno Fernandes indica seu sucessor no Manchester United
Massacre à vista... 8 vítimas no Manchester United em troca do negócio dos sonhos

Em vídeo... Ryan Sharqi gera polêmica com jogada estranha contra o Liverpool

A final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal será repetida? Especialista jurídico resolve a controvérsia

Publicidade