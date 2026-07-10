Lenda da França está prestes a assumir o comando da seleção do Senegal

A atenção de vários tomadores de decisão do futebol senegalês está voltada para o ex-jogador francês Patrice Vieira, para que ele assuma o comando da seleção do Senegal, sucedendo o atual técnico Babi Thiaw; Esses desdobramentos ocorrem após a eliminação decepcionante dos “Leões da Teranga” nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a dura derrota para a seleção da Bélgica por 2 a 3, após duas prorrogações.

Nesse contexto, a Diretoria Executiva da Federação Senegalesa de Futebol realizará uma reunião de emergência amanhã, sábado, na capital, Dacar; A reunião se concentrará principalmente em realizar uma avaliação abrangente e detalhada da participação da seleção senegalesa na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, que terminou com uma eliminação precoce inadequada às ambições da torcida, especialmente porque os erros organizacionais e administrativos que acompanharam a pré-temporada geraram um clima de frustração, principalmente porque a eliminação ocorreu justamente na melhor partida disputada pelos Leões, após um erro grave do goleiro Mori Diao que custou ao Senegal a classificação para as oitavas de final.

Diante dessa eliminação, o destino do técnico Tião passou a ser alvo de muitas especulações e controvérsias nos bastidores da Federação; Enquanto Tiago afirmou ter renovado seu contrato durante o torneio, outras fontes dentro da Federação duvidam da veracidade dessa versão, segundo o jornal francês “L’Équipe”, o que prenuncia discussões acaloradas sobre o futuro do técnico, cujo cargo está fortemente abalado e se aproxima da demissão, em meio a um forte desejo de alguns dirigentes de trazer um novo nome para liderar a próxima fase.

O nome de Vieira surge como o candidato ideal para assumir essa função aos olhos dos dirigentes da federação; o técnico, que não está vinculado a nenhum contrato desde que deixou o comando do clube italiano Genoa em novembro de 2025, nasceu na capital senegalesa, Dacar, e possui fortes laços com seu país natal, onde contribuiu anteriormente para a fundação da academia “Diambares”, considerada um dos maiores centros de formação de jovens talentos do Senegal.