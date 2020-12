Diego Souza já tem data marcada para se aposentar e deverá ser pelo Grêmio

O atacante surpreendeu até mesmo o seu staff ao falar sobre o assunto

Diego Souza pegou muita gente de surpresa - inclusive seu staff - ao falar sobre seus planos de aposentadoria já para 2021. Aos 35 anos, o atacante do está perto de atingir sua temporada mais artilheira da carreira.

Pouco tempo após prolongar seu vínculo com o Tricolor gaúcho até dezembro de 2021, o atacante Diego Souza, em entrevista à repórter Aline Nastari, do Esporte Interativo, revelou que pretende que a próxima temporada seja, também, a data de sua aposentadoria dos gramados.

A notícia, porém, não foi surpreendente apenas para os torcedores e fãs do jogador, segundo o Uol, o staff do atleta e pessoas de dentro do Grêmio também não estavam esperando que o atacante já estivesse com planos de pendurar as chuteiras. Muito menos que o seu atual contrato deva ser o último de sua carreira, embora ele já vá estar com 36 anos de idade.

Segundo o atacante, a intenção dele ao se afastar dos gramados é passar mais tempo e aproveitar a convivências com sua esposa e os dois filhos do casal

Diego tem passagens por importantes clubes do Brasil e da Europa, como o próprio Grêmio, , , , , , , Sport, entre outros, além da seleção brasileira.

Atualmente, artilheiro do Grêmio na temporada, o atacante é um dos homens de confiança de Renato Gaúcho no Grêmio. Ele é, também, o artilheiro do time na temporada, com 18 gols marcados, cinco à frente de Pepe, o segundo goleador do Tricolor.

Na segunda-feira (30), em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, contra o , Diego Souza recebeu uma homenagem do Grêmio por ter completado 100 jogos vestindo a camisa tricolor, somando suas duas passagens pela equipe.

Depois de ter sido poupado durante a maior parte do jogo de volta contra o Guaraní-PAR, pela Libertadores - que deu a classificação ao Tricolor -, quando entrou apenas nos minutos finais, Diego Souza deve voltar à titularidade do ataque tricolor no domingo (6), contra o Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é na Arena do Grêmio, às 16h (de Brasília).