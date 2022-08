Leeds x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (6), pela primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV

Leeds e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (6), no Elland Road, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após a goleada aplicada sobre o Cagliari por 6 a 2, o Leeds pode entrar em campo com a mesma escalação, enquanto Liam Cooper, Junior Firpo, Luke Ayling e Luis Sinisterra, lesionados, seguem fora.

Do outro lado, o Wolves, que perdeu para o Farense por 1 a 0, segue sem contar com Nelson Semedo.

Prováveis escalações

Possível escalação do LEEDS: Meslier; Struijk, Koch, Llorente, Kristensen; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; Bamford.

Possível escalação do WOLVES: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Neves, Moutinho, Dendoncker; Gibbs-White, Podence, Neto.

Desfalques da partida

Leeds:

Liam Cooper, Junior Firpo, Luke Ayling e Luis Sinisterra: lesionados.

Wolverhampton:

Nelson Semedo: machucado.

Quando é?

JOGO Leeds x Wolverhampton DATA Sábado, 6 agosto de 2022 LOCAL Elland Road - Leeds, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Robert Jones

Assistentes: Lee Betts e Ian Hussin

Quarto árbitro: Michael Oliver

VAR: Jarred Gillett

Últimos resultados e próximos jogos

Leeds

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 1 x 1 Leeds Amistoso 22 de julho de 2022 Leeds 6 x 2 Cagliari Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Leeds Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Leeds x Chelsea Premier League 21 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

Wolves

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 1 x 0 Wolves Amistoso 30 de julho de 2022 Farense 1 x 1 Wolves Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas