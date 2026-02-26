Leeds United x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Leeds United e Manchester City se enfrentam neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), no Elland Road, em Leeds, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Leeds United chega para a partida após conquistar um empate, fora de casa, contra o Aston Villa em 1 a 1. A equipe de Daniel Farke já está a três jogos sem perder no Campeonato Inglês e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Neste momento, o time ocupa a 15ª colocação com 31 pontos.

Por outro lado, o Manchester City segue na sua caça ao líder Arsenal. Os Citizens estão na segunda colocação com 57 pontos, cinco atrás dos Gunners, mas com um jogo a menos. O time de Pep Guardiola vem em uma sequência de oito jogos sem perder, com vitórias importantes sobre o Liverpool e o Newcastle nas últimas rodadas.

O jogo promete ser complicado para o City, que não pode mais perder pontos se quiser conquistar o título. Enquanto isso, o Leeds quer aumentar sua sequência invicta e se afastar de vez da briga contra o rebaixamento.

Leeds United: Darlow; Bogle, James Justin, Joe Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Ampadu, Gruev e Brenden Aaronson; Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait Nouri; Rodri, Nico O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Leeds United

O atacante Okafor fica de fora por lesão.

Manchester City

Gvardiol, Kovacic, Doku e Savinho seguem lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Elland Road - Leeds, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

