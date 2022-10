Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Neste domingo (16), os Gunners buscam seguir na liderança do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Embalado com seis vitórias consecutivas na temporada, o Arsenal visita o Leeds neste domingo (16), às 10h (de Brasília), no Elland Road, pela 11ª rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o jogo no Star+, no streaming.

Depois de vencer o Glimt por 1 a 0 pela fase de grupos da Europa League, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês, buscando manter a liderança. Atualmente, soma 24 pontos, um a mais que o Manchester City, que enfrentará o Liverpool neste domingo (16), às 12h30 (de Brasília).

Para o confronto fora de casa, o técnico Arteta terá o retorno de Gabriel Jesus, que foi poupado no meio da semana.

Do outro lado, o Leeds, na nona posição com nove pontos, entra em campo pressionado após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Luis Sinisterra, que cumpriu suspensão na derrota para o Crystal Palace por 2 a 1, retorna no lugar de Jack Harrison.

Em 125 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 51 vitórias, contra 41 do Leeds, além de 33 empates. No último encontro, válido pelo Inglês 21/22, os Gunners venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Escalação do provável LEEDS: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Adams, Roca; Aaronson, Rodrigo, Sinisterra; Bamford.

Desfalques

Arsenal

Emile Smith Rowe, Mohamed Elneny e Oleksandr Zinchenko, lesionados, são desfalques certos.

Leeds

Archie Gray, Stuart Dallas, Leo Fuhr Hjelde e Adam Forshaw seguem no departamento médico do Leeds.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Elland Road – Leeds, ING

• Arbitragem: CHRIS KAVANAGH (árbitro), DAN COOK e DAN ROBATHAN (assistentes), MICHAEL OLIVER (quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)