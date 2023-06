LDU x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo A, Botafogo e LDU se enfrentam na noite desta terça-feira (6), a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Jorge Nicola.

As equipes entram em campo sabendo que podem garantir a classificação às oitavas de final, pois estão empatados com oito pontos na liderança do Grupo A. A LDU venceu os dois primeiros jogos (Univ. César Vallejo e Magallanes) e empatou os dois últimos (contra o Botafogo e o Magallanes).

Já o Botafogo possui o mesmo número de pontos e diferença de gols que a LDU, além da vantagem de cinco pontos sobre o terceiro colocado, o Magallanes. Porém, a equipe chega pressionada após a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR.

É importante destacar que o Botafogo está retornando à Copa Sul-Americana após sua última participação em 2019, na qual foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético-MG.

Prováveis escalações

LDU: Domínguez; Quintero, Richard Mina, Quiñónez, Rodríguez; Martínez, Piovi, Jhojan Julio, Alexander Alvarado; Alzugaray, Ibarra. Técnico: Luis Zulbedía.

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido (Rafael), Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Botafogo

Matheus Nascimento, que defendeu a seleção brasileira no Mundial sub-20, não foi integrado ao elenco para a viagem. Marçal, Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Patrick de Paula também são desfalques.

LDU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?