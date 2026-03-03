Lazio x Atalanta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Itália 2025/26

Lazio e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Itália 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

A Lazio não faz uma boa temporada. No Campeonato Italiano, ocupa apenas a 11ª colocação com 34 pontos, mas na Copa Itália chegou às semifinais após eliminar Milan e Bologna. O que comprova a temporada abaixo é a sequência recente de cinco jogos sem vitória, sendo duas derrotas e três empates.

Por outro lado, a Atalanta faz mais uma boa temporada. Apesar da troca de técnico, a equipe ocupa a sétima colocação no Italiano e está nas oitavas de final da Champions League. Na Copa Itália, chegou às semifinais após despachar Genoa e Juventus, com goleadas por 4 a 0 e 3 a 0, respectivamente.

O confronto promete ser muito equilibrado, mas com um leve favoritismo da Atalanta. Nesta primeira partida, por jogar em casa, a Lazio deve buscar fazer um bom resultado, aproveitando a força de sua torcida.

Lazio: Provedel; Marusic, Oliver Provstgaard, Romagnoli e Luca Pellegrini; Dele-Bashiru, Reda Belahyane e Kenneth Taylor; Isaksen, Zaccagni e Boulaye Dia. Técnico: Maurizio Sarri.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Isak Hien e Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic e Lorenzo Bernasconi; Zalewski, Samardzic e Gianluca Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

Desfalques

Lazio

A grande lista de lesionados conta com: Mario Gila, Gigot, Nicolo Rovella, Pedro, Daniel Maldini, Basic e Hysaj.

Atalanta

Ahanor, De Ketelaere e Raspadori ficam de fora por lesão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Olímpico - Roma, Itália

