Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ITA-AWARDAFP

Traduzido por

Lautaro: Sim, o Barcelona negociou comigo, mas preferi ficar na Inter

Mercado da bola
L. Martinez
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano
Argentina
Espanha
Itália

O atacante argentino fala pela primeira vez sobre o interesse do Barça em sua contratação

O argentino Lautaro Martínez, atacante da Internazionale, revelou a verdade sobre os rumores que o ligaram a uma transferência ao Barcelona durante os últimos dias da janela de transferências, confirmando que o interesse do clube catalão em seus serviços era real, mas que ele preferiu permanecer no Nerazzurri.

As especulações sobre o futuro de Lautaro aumentaram no período final da janela de transferências, depois que o Atlético de Madrid manteve sua posição de recusar a saída de seu astro Julián Álvarez para o Barcelona, apesar do interesse do clube catalão e da insistência do jogador em encontrar uma solução que permitisse concretizar o negócio.

Com a complicação da possibilidade de contratar Álvarez, surgiu o nome de Lautaro Martínez como uma das alternativas possíveis para reforçar o ataque do Barcelona, ao mesmo tempo em que a Internazionale negou ter recebido uma proposta oficial do clube catalão, além de fechar a porta para entrar em negociações sobre a venda de seu atacante.

Mas Lautaro quebrou o silêncio durante sua presença no evento "Gala do Calcio" na Itália e admitiu pela primeira vez a veracidade das notícias que falavam sobre o interesse do Barcelona em contratá-lo.

Ele disse, em declarações à rede "Sky Itália" reproduzidas pelo jornal catalão "Sport": "Receber esse tipo de proposta sempre representa um motivo de orgulho, porque trabalho constantemente para me manter no mais alto nível do futebol. As notícias eram verdadeiras".

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Napoli crest
Napoli
NAP
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Apesar de admitir a existência de interesse do Barcelona, o capitão da Internazionale enfatizou seu desejo de continuar em seu time, afirmando que o clube era e continua sendo sua primeira opção.

E acrescentou: "Sempre disse que quero ficar na Inter, ao lado dos meus companheiros e da nossa torcida. Enquanto eles me quiserem, permanecerei neste clube".

O contrato de Lautaro Martínez, de 29 anos, com o Nerazzurri se estende até 2029.

Vale ressaltar que o Barcelona acabou contratando o brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, para ser seu atacante na atual temporada.

Lautaro também apontou a natureza imprevisível do futebol, sem descartar totalmente a ocorrência de mudanças futuras, antes de renovar sua afirmação sobre seu vínculo com a Inter.

E esclareceu: "Todos sabemos que, no mundo do futebol, quando você deixa de ser útil, pedem para você ir embora. Jogar pela Inter é um motivo de orgulho para mim, e estou feliz aqui. Quero ficar e continuar evoluindo a cada dia, e disputar os grandes títulos com a Inter".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google