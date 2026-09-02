Lautaro: Sim, o Barcelona negociou comigo, mas preferi ficar na Inter

O argentino Lautaro Martínez, atacante da Internazionale, revelou a verdade sobre os rumores que o ligaram a uma transferência ao Barcelona durante os últimos dias da janela de transferências, confirmando que o interesse do clube catalão em seus serviços era real, mas que ele preferiu permanecer no Nerazzurri.

As especulações sobre o futuro de Lautaro aumentaram no período final da janela de transferências, depois que o Atlético de Madrid manteve sua posição de recusar a saída de seu astro Julián Álvarez para o Barcelona, apesar do interesse do clube catalão e da insistência do jogador em encontrar uma solução que permitisse concretizar o negócio.

Com a complicação da possibilidade de contratar Álvarez, surgiu o nome de Lautaro Martínez como uma das alternativas possíveis para reforçar o ataque do Barcelona, ao mesmo tempo em que a Internazionale negou ter recebido uma proposta oficial do clube catalão, além de fechar a porta para entrar em negociações sobre a venda de seu atacante.

Mas Lautaro quebrou o silêncio durante sua presença no evento "Gala do Calcio" na Itália e admitiu pela primeira vez a veracidade das notícias que falavam sobre o interesse do Barcelona em contratá-lo.

Ele disse, em declarações à rede "Sky Itália" reproduzidas pelo jornal catalão "Sport": "Receber esse tipo de proposta sempre representa um motivo de orgulho, porque trabalho constantemente para me manter no mais alto nível do futebol. As notícias eram verdadeiras".

Apesar de admitir a existência de interesse do Barcelona, o capitão da Internazionale enfatizou seu desejo de continuar em seu time, afirmando que o clube era e continua sendo sua primeira opção.

E acrescentou: "Sempre disse que quero ficar na Inter, ao lado dos meus companheiros e da nossa torcida. Enquanto eles me quiserem, permanecerei neste clube".

O contrato de Lautaro Martínez, de 29 anos, com o Nerazzurri se estende até 2029.

Vale ressaltar que o Barcelona acabou contratando o brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, para ser seu atacante na atual temporada.

Lautaro também apontou a natureza imprevisível do futebol, sem descartar totalmente a ocorrência de mudanças futuras, antes de renovar sua afirmação sobre seu vínculo com a Inter.

E esclareceu: "Todos sabemos que, no mundo do futebol, quando você deixa de ser útil, pedem para você ir embora. Jogar pela Inter é um motivo de orgulho para mim, e estou feliz aqui. Quero ficar e continuar evoluindo a cada dia, e disputar os grandes títulos com a Inter".

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