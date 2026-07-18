Lautaro Martínez... Da sombra de Messi ao herói da Argentina na Copa do Mundo

Lautaro Martínez levou a seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026 após marcar o gol decisivo contra a Inglaterra na semifinal, consolidando sua posição como um dos principais atacantes da última década, após uma longa trajetória marcada por ceticismo e dificuldades com a seleção de seu país.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Lautaro Martínez, capitão do Inter de Milão, conseguiu escrever um novo capítulo em sua carreira internacional ao garantir à seleção argentina a classificação para a final da Copa do Mundo com seu gol nos últimos instantes contra a Inglaterra.

Apesar de suas grandes conquistas no futebol de clubes, o atacante argentino continuava sendo pressionado a provar seu valor na seleção, sob os holofotes que sempre se concentram em Lionel Messi.

No entanto, sua verdadeira batalha nunca foi contra o capitão da Argentina, mas sim contra as circunstâncias que o acompanharam desde a Copa do Mundo do Catar, antes de encontrar em Nova Jersey a oportunidade de mudar o rumo da história.

Lautaro Martínez é considerado uma das lendas do futebol europeu, tendo levado o Inter de Milão, como capitão da equipe, à final da Liga dos Campeões por duas vezes, após ter levado os Nerazzurri de volta ao topo do futebol italiano.

No entanto, sempre que vestia a camisa da seleção argentina, o atacante era obrigado a se esforçar ainda mais para chamar a atenção, diante do domínio natural de Lionel Messi no cenário.

No entanto, a verdadeira competição que Lautaro enfrentou foi totalmente diferente e só pode ser compreendida voltando-se ao passado: a Copa do Mundo de 2022, no Catar, viu a seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, entrar no torneio como a principal favorita ao título, após conquistar a Copa América de 2021. Lautaro Martínez era uma peça fundamental no esquema tático, depois de ter se consolidado durante meses como o parceiro ideal de Messi no ataque.

No entanto, o início foi chocante, com a derrota histórica para a Arábia Saudita na primeira rodada da fase de grupos, o que levou a Argentina a uma crise que obrigou Scaloni a fazer mudanças na escalação titular.

Enzo Fernández se destacou como uma das maiores revelações daquela edição, mas, apesar das alterações, Lautaro Martínez continuou a contar com a confiança do técnico. No entanto, na partida decisiva contra o México, Julián Álvarez entrou como substituto no segundo tempo, ocupando o lugar do atacante do Inter de Milão, que foi para o banco de reservas e permaneceu lá até o fim do torneio.

O “Aranha” conquistou a vaga de titular antes de erguer a Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi. Enquanto a Argentina vivia uma alegria histórica, Lautaro ficou com a sensação de que não havia gravado seu nome na história da maneira com que sonhava meses antes.

Quatro anos depois, o atacante argentino se viu diante de um cenário semelhante ao que vivera na edição anterior, já que Julián Álvarez não chegou ao torneio em sua melhor forma física, abrindo novamente uma oportunidade para Lautaro.

Lionel Scaloni lhe deu confiança para jogar ao lado de Messi na última participação do capitão do Tango em uma Copa do Mundo, e, com o passar dos dias, seu desempenho foi melhorando gradualmente até se tornar uma das principais estrelas do torneio, antes que a partida da semifinal finalmente pusesse um fim ao seu sofrimento, com seu gol contra a Inglaterra vindo após meses de dúvidas, polêmicas e tentativas de desestabilizar o ataque do atual campeão.

Lautaro Martínez demonstrou uma personalidade forte e brilhou no momento em que a seleção de seu país mais precisava dele do que nunca, pois, com uma cabeçada mortal — apesar de ser o jogador mais baixo na área —, marcou o segundo e decisivo gol para a classificação.

Lautaro Martínez disse: “Desde a primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras, eu sempre sonhei em marcar esse gol”.

Os prêmios individuais ou os elogios não parecem ter importância para Lautaro agora, já que a final da Copa do Mundo está a apenas um passo de distância, especialmente quando os sonhos se tornam realidade.