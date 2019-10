Lautaro Martínez, da Inter, entra na mira do Barcelona para substituir Suárez

E o já tem um nome em mira para seguir os passos de seu centroavante Luis Suárez: trata-se de Lautaro Martínez, da Inter, garoto de 22 anos que vem fazendo um grande início de temporada com a camisa dos Nerazzurri. O argentino tem quatro gols em oito partidas na italiana e já tem dois tentos em três jogos na Liga dos Campeões, além de ter dado uma assistência.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Contratado pela Inter junto ao em julho de 2018, Lautaro parece estar evoluindo e dá cada vez mais pistas de que pode se tornar um dos melhores camisas nove do mundo. Hoje titular indiscutível do clube italiano, o centroavante só precisa de mais três gols para já igualar a marca da temporada passada, de nove gols.

Que mês excelente tem tido o Lautaro Martínez pela . Matador! Já são 5 gols em 6 partidas:



🌍 02/10 vs Barcelona: ⚽️

🇮🇹 06/10 vs : ⚽️

🌐 09/10 vs : ❌

🌐 13/10 vs : ❌

🇮🇹 20/10 vs : ⚽️⚽️

🌍 23/10 vs : ⚽️ pic.twitter.com/okB8Ioea1A