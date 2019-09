Nem Messi foi tão rápido! Lautaro brilha com hat-trick pela Argentina

Aos 22 anos, atacante da Inter de Milão marca três vezes contra o México mesmo sem o craque da camisa 10

Sem contar com Lionel Messi para os últimos compromissos, a parece estar encontrando aquele que será seu homem de referência na frente para um futuro próximo. Com boa participação na última , Lautaro Martínez continua mostrando serviço com a camisa albiceleste - a vítima da vez foi o , que sofreu o primeiro hat-trick do jovem atacante em amistoso realizado nesta terça-feira (10), em San Antonio, nos ).

Martínez, de 22 anos, anotou três gols diante dos astecas com bola rolando, todos no primeiro tempo de partida no Texas. Curiosamente, a marca chega 'mais cedo' do que foi para o também precoce Messi, que só conseguiu balançar as redes tantas vezes num só jogo pela seleção em fevereiro de 2012, em amistoso diante da , aos 24 anos de idade.

Mais artigos abaixo

E não é por nada não, mas enquanto a gente aguarda x , a Argentina (sem Messi) vai fazendo 4 a 0 no México, com direito a hat-trick do Lautaro Martinez. 😮🇦🇷 — Goal Brasil (@GoalBR) September 11, 2019

That first goal from Lautaro is everything I expect to see from him this season for Inter. Picking up the ball 30 metres from goal, taking on two to three defenders and burying his shot into the back of the net. He’s finding form just in time for the CL. pic.twitter.com/sn8EjxRo08 — InterYaMedia (@InterYaMedia) September 11, 2019

A 'rapidez' do ex-jogador do também surpreende considerando o fato de que ele ainda é um relativo novato no time de Lionel Scaloni: enquanto a 'Pulga' precisou de 52 jogos por seu primeiro hat-trick, Lautaro completou o feito em seu 13º compromisso com a camisa da Argentina. Em seu segundo ano à serviço da seleção, ele já soma nove tentos.

Contratado pela em 2018, Martínez ganhou espaço no time de Lionel Scaloni ao longo da Copa América, terminando a competição como titular absoluto, com dois gols marcados, e formando dupla de ataque justamente com Lionel Messi. Lesionado, o principal jogador argentino da atualidade se recupera para voltar à ação pelo e, provavelmente, ser novamente chamado para servir à Albiceleste.