Lateral com alma de ponta: Real Madrid contrata joia do Rayo Vallecano

O Real Madrid contratou nesta sexta-feira um jovem talento do Rayo Vallecano, em um novo passo dentro da estratégia do clube de reforçar seu elenco com jogadores promissores.

Segundo o jornalista especializado em notícias do clube merengue, Álvaro Esteban, o Real Madrid acertou a contratação de Pablo Bilosio "Bilo", lateral-direito nascido em 2007, que foi incorporado ao Real Madrid C.

O jornal espanhol "As" havia revelado, em abril passado, que o Real Madrid trabalhava para fechar a contratação de Bilosio, considerado um dos talentos em ascensão mais destacados da academia do Rayo Vallecano.

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Bilosio atua na posição de lateral-direito, mas tem uma clara tendência ofensiva, e foi descrito pelo "As" como um lateral-direito "com alma de ponta".

Na última temporada, atuou pelo Rayo Vallecano B na segunda divisão espanhola. Bilosio chamou a atenção em abril, quando marcou um gol na vitória de sua equipe sobre o Intercity por 3 a 1, após entrar como substituto.

Sua transferência para o Real Madrid C surge como um primeiro passo dentro do sistema do clube merengue, já que a equipe representa uma etapa importante para os jovens jogadores, antes de uma possível progressão ao Castilla e ao time principal, de acordo com o percurso de desenvolvimento dos talentos dentro de "La Fábrica".