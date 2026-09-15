Laporta: Yamal não errou ao imitar Mbappé; e a atitude de Rodri significa muito

Joan Laporta, presidente do Barcelona, atacou seu rival tradicional, o Real Madrid, e afirmou que seu jovem jogador Lamine Yamal merece conquistar a Bola de Ouro deste ano.

Segundo o jornal espanhol Marca, Laporta declarou à imprensa, ao sair de um jantar que teve com o famoso agente de jogadores Jorge Mendes: "Estou muito feliz pelo presidente Raúl Martín Presa depois de ter conseguido a medida cautelar para o Rayo Vallecano poder jogar em Vallecas. Ele merece isso, e era inconcebível que os estádios de alguns fossem requalificados (em referência ao Real Madrid) enquanto outros eram impedidos de jogar em seu próprio estádio, apesar de todas as suas licenças estarem em ordem".

O presidente do Barcelona defendeu as declarações de seu jovem jogador Lamine Yamal sobre seu merecimento em vencer a Bola de Ouro, evocando as declarações do francês Kylian Mbappé e afirmando que "os outros fazem a mesma coisa".

Laporta comentou as declarações de Kylian Mbappé, quando este foi questionado anteriormente ("Em quem eu voto? Em mim mesmo"), ao dizer: "Ficaria extremamente satisfeito se Yamal vencesse a Bola de Ouro, e acredito que ele a merece".

Laporta foi questionado: "Você acha bom que Lamine diga que merece a Bola de Ouro?". E respondeu: "Com certeza sim, porque os outros fazem a mesma coisa por si próprios. O mundo mudou um pouco, e esses jovens agem com muita espontaneidade, e Yamal disse isso no sentido positivo. Ele disse o que devia dizer".

O presidente do clube catalão explicou que os jovens jogadores têm sucesso rapidamente por não terem complexos, ressaltando: "Precisamos entender que são jogadores jovens e não sofrem de nenhum complexo. É por isso que têm sucesso tão rapidamente. Yamal tem talento e é um jogador de referência".

Laporta justificou a decisão do Barcelona de apostar na candidatura de Yamal para vencer a Bola de Ouro, sobretudo após as declarações de Rodri, nas quais indicou que o Barça adotou uma postura de apoio a Yamal para conquistar o prêmio, ao dizer: "Nós apoiamos todos os jogadores do Barcelona, mas é verdade que Yamal apresentou o que o faz merecer isso com o Barça".

O presidente do Barcelona encerrou suas declarações falando sobre a postura de Rodri em apoio a Yamal, dizendo: "Ele é um homem muito sensato e maduro. É um líder. E o fato de ter essa postura em relação a esse prêmio diz muito sobre ele".



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