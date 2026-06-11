Laporta se vinga de Xavi com uma decisão decisiva

Xavi Hernández, ex-técnico do Barcelona, tornou-se indesejado no clube catalão, tendo pago imediatamente o preço por ter se oposto a Joan Laporta nas últimas eleições.

A rádio “Catalonia” e o jornal “As” revelaram que o ex-técnico do Barça foi excluído das duas últimas formações de lendas do Barcelona que jogaram em Miami e Seul.

E parece que essa exclusão vai continuar nos próximos jogos, já que Alejandro Ichavarria, ex-cunhado de Laporta e seu assistente de confiança, está encarregado de escolher a escalação.

Echevarría foi um dos principais alvos das críticas de Xavi na entrevista que concedeu ao jornal “La Vanguardia” durante a campanha eleitoral.

O ex-jogador acompanha essa situação com muita raiva e descontentamento, especialmente no que diz respeito à recusa de sua participação no último jogo dos “Lendas do Barcelona”, onde estava previsto que ele jogasse ao lado de três de seus amigos íntimos: Sergio Busquets, Jordi Alba e Javier Mascherano.

De acordo com a rádio, os agentes de Xavi receberam uma ligação de Luis Sa, seu ex-colega na antiga agência e atual organizador dos jogos dos ex-jogadores, informando que ele não era bem-vindo e que sua proposta de jogar em Seul havia sido rejeitada.

Essa recusa já vinha se desenhando há algum tempo, já que Xavi também não pôde participar da partida realizada em Miami, o que faz com que a situação pareça agora totalmente consolidada.

Vale lembrar que, antes de sua entrevista polêmica, intitulada “Ichavaria tem mais poder do que Laporta no clube”, Xavi havia jogado várias vezes com o “Barcelona Legends”, incluindo partidas em Los Angeles, no México e em Mumbai.

De qualquer forma, segundo as mesmas informações, o Barcelona tenta minimizar a situação de Xavi Hernández, afirmando que se trata de um problema temporário que será resolvido com o tempo.