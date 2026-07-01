Laporta explode: Álvarez não falou sobre o Barcelona... e não ficaremos à mercê do Atlético

Juan Laporta, presidente do Barcelona, defendeu o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, após as críticas que ele recebeu do clube e da torcida, em decorrência de suas recentes declarações sobre a Copa do Mundo de 2026.

Álvarez havia anunciado seu desejo de deixar o Atlético de Madrid durante a próxima janela de transferências de verão, a fim de realizar seu sonho, após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

As declarações do atacante argentino provocaram a ira do Atlético de Madrid, o que levou o clube a afirmar que Álvarez permanecerá na equipe durante a próxima temporada e a rejeitar sua saída no mercado de transferências de verão.

Laporta comentou o assunto em declarações publicadas pelo jornal catalão “Sport”, dizendo: “Julian (Álvarez) não falou sobre o Barcelona, mas deu a entender que gostaria de mudar de clube”.

E acrescentou: “Ele (Álvarez) sempre esteve no radar do Barcelona, mesmo antes de ir para o Manchester City, mas não fomos capazes de concretizar a negociação financeiramente naquela época”.

E continuou: “Conversei com o Atlético de Madrid, e o Deco apresentou uma proposta. Sabemos que ele (Álvarez) quer vir e, com todo o respeito, informamos a eles que havia uma proposta, e eles nos disseram que não querem vender porque não têm um substituto”.

E continuou: “Manteremos a oferta pelo tempo que considerarmos adequado, mas não ficaremos à mercê do Atlético. Eles conhecem nosso desejo; se quiserem fechar o negócio, ótimo, mas a oferta não é aberta em termos de prazo”.

O presidente do Barcelona também falou sobre a reclamação apresentada pelo Atlético de Madrid contra o clube catalão junto às federações espanhola e internacional de futebol, em relação a Julián Álvarez.

Laporta disse a esse respeito: “Não sei em que se baseia a estratégia deles. Já fechamos várias negociações com o Atlético sem problemas; talvez esta seja mais delicada, mas a oferta é boa”.

E continuou: “Estamos fazendo um grande esforço com uma proposta que manteremos até o momento que considerarmos adequado. Espero que o Atlético de Madrid reconsidere e aceite a proposta; caso contrário, veremos o que faremos”.

E concluiu: “Quanto à questão de recorrer às federações internacional e europeia de futebol, não vejo motivo para isso, mas há pessoas que querem criar problemas”.