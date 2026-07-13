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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Laporta confirma a negociação do Barcelona... e dá ao Atlético de Madrid um “prazo”

Copa do Mundo
La Liga
Barcelona
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
Raphinha
J. Alvarez
K. Adeyemi
Espanha
Alemanha
Brasil
Argentina

Revelação da situação de Rafeina

Juan Laporta, presidente do Barcelona, chegou à cidade de Dallas, nos Estados Unidos, para acompanhar o confronto decisivo entre as seleções da Espanha e da França nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol, marcado para a noite de amanhã, terça-feira.

Em declarações à imprensa, feitas logo após sua chegada ao local onde ficará hospedado no Texas, o dirigente catalão abordou assuntos quentes relacionados a transferências, com destaque para a posição do clube em relação ao brasileiro Raphinha e as negociações envolvendo Karim Ademi e o argentino Julián Álvarez.

Laporta dissipou as dúvidas sobre o futuro de Raphinha, afirmando em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”: “Raphinha é uma peça fundamental em nosso projeto, e não pensamos de forma alguma em abrir mão dele, especialmente depois de reforçarmos o ataque com as contratações de Anthony Gordon e Ademi”.

Ele lamentou a ausência do brasileiro nos momentos decisivos da última temporada, afirmando: “Se Rafeinha estivesse disponível nas últimas rodadas da La Liga, da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, o resultado teria sido totalmente diferente”.

Quanto a Ademi, o presidente do Barça demonstrou claro entusiasmo: “Ele nos impressiona há muito tempo, pois possui velocidade excepcional e periculosidade no ataque; Deco conduziu as negociações com maestria, e anunciaremos oficialmente sua contratação em breve”.

Já sobre Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, Laporta elogiou seu desempenho contra a Suíça, mas adotou um tom cauteloso em relação à negociação: “Apresentamos uma oferta generosa que agrada ao técnico e à comissão técnica, mas ela tem prazo determinado e não é válida por tempo indeterminado”.

E acrescentou: “Entrei em contato pessoalmente com a diretoria do Atlético e deixei claro que nossa oferta permanecerá válida até que encontrem um substituto adequado, e não exerceremos qualquer pressão sobre eles”, recusando-se a revelar o valor financeiro oferecido.

Quero manchetes com toques criativos e no estilo de Laporta: confirma a negociação do Barcelona... e revela a posição de Álvarez

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