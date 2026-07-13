Laporta confirma a negociação do Barcelona... e dá ao Atlético de Madrid um “prazo”

Juan Laporta, presidente do Barcelona, chegou à cidade de Dallas, nos Estados Unidos, para acompanhar o confronto decisivo entre as seleções da Espanha e da França nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol, marcado para a noite de amanhã, terça-feira.

Em declarações à imprensa, feitas logo após sua chegada ao local onde ficará hospedado no Texas, o dirigente catalão abordou assuntos quentes relacionados a transferências, com destaque para a posição do clube em relação ao brasileiro Raphinha e as negociações envolvendo Karim Ademi e o argentino Julián Álvarez.

Laporta dissipou as dúvidas sobre o futuro de Raphinha, afirmando em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”: “Raphinha é uma peça fundamental em nosso projeto, e não pensamos de forma alguma em abrir mão dele, especialmente depois de reforçarmos o ataque com as contratações de Anthony Gordon e Ademi”.

Ele lamentou a ausência do brasileiro nos momentos decisivos da última temporada, afirmando: “Se Rafeinha estivesse disponível nas últimas rodadas da La Liga, da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, o resultado teria sido totalmente diferente”.

Quanto a Ademi, o presidente do Barça demonstrou claro entusiasmo: “Ele nos impressiona há muito tempo, pois possui velocidade excepcional e periculosidade no ataque; Deco conduziu as negociações com maestria, e anunciaremos oficialmente sua contratação em breve”.

Já sobre Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, Laporta elogiou seu desempenho contra a Suíça, mas adotou um tom cauteloso em relação à negociação: “Apresentamos uma oferta generosa que agrada ao técnico e à comissão técnica, mas ela tem prazo determinado e não é válida por tempo indeterminado”.

E acrescentou: “Entrei em contato pessoalmente com a diretoria do Atlético e deixei claro que nossa oferta permanecerá válida até que encontrem um substituto adequado, e não exerceremos qualquer pressão sobre eles”, recusando-se a revelar o valor financeiro oferecido.

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