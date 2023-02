Lanús x San Lorenzo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino 2023

A partida será disputada neste sábado (4), no Estádio Ciudad de Lanús; veja como acompanhar na TV e na internet

Lanús e San Lorenzo se enfrentam neste sábado (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, pela segunda rodada do Campeonato Argentino de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com vitória fora de casa na competição, o Lanús quer dar o pontapé inicial em casa e conquistar seis pontos no torneio. Para o duelo, a equipe argentina não terá nenhum desfalque.

Do outro lado, o San Lorenzo, que também estreou com vitória, quer conquistar os seis pontos na competição. Para a partida, a equipe vai com força máxima, sem nenhum atleta lesionado.

Em toda a história, este será o 66º confronto entre as equipes, que tem um equilíbrio para os dois lados, são 23 vitórias para cada time, além de 19 empates.

Prováveis escalações

Escalação da provável do Lanús: Fernando Monetti, Braian Aguirre, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Nicolas Pasquini, Raul Loaiza, Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta, José Sand e Franco Troyansky.

Escalação da provável San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata e Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Juan Méndeze Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro e Nahuel Barrios.

Desfalques

Lanús

Sem desfalques confirmados.

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?