Landim vê pressão política no Flamengo diminuir após projeto de estádio próprio

Presidente recebe apoio de várias alas do clube e tem postura aprovada internamente

O presidente Rodolfo Landim viu a pressão política interna no Flamengo diminuir nos últimos dias. Segundo soube a GOAL, o tema do estádio próprio do clube e a postura diante da briga com o Vasco pelo Maracanã são os principais motivos.

Desde que o Consórcio do Maracanã decidiu negar o pedido do Vasco para levar a partida diante do Sport, no dia 3 de julho, para o estádio, o Cruzmaltino entrou numa briga que mobilizou até mesmo a política do Rio de Janeiro. Os vereadores Tarcísio Motta e Alexandre Isquierdo, por exemplo, entraram com uma medida no MP-RJ, contra a decisão de Fla-Flu em negar ceder o local para os vascaínos.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Consórcio do Maracanã receba a partida entre Vasco e Sport, no dia 3 de julho, passando por cima da decisão do Consórcio que alertou para os problemas com o gramado por conta do número excessivo de jogos.

A situação causou revolta em Landim e seus pares que temem por intercorrências políticas caso o clube de fato assuma a Concessão do Maracanã. Além disso, o Governo do Rio de Janeiro mantém firma a decisão de exigir ao menos 70 jogos no Maracanã por ano para quem assumir a administração do estádio.

Assim, Landim decidiu levar a frente o projeto da construção de um estádio para o Flamengo. A ideia inicial é discutir sobre a possibilidade de viabilizar o projeto no Parque Olímpico, hoje sob administração da prefeitura do Rio de Janeiro. Desta forma, o mandatário do clube não perdeu tempo e já agendou uma reunião com Eduardo Paes para tratar sobre o tema.

Inicialmente, a reunião aconteceria nesta quinta-feira (30), mas foi adiada para domingo (3), na casa de Eduardo Paes. Em contato com uma fonte próxima ao Governo do Estado, a iniciativa do presidente do Flamengo foi tratada como blefe.

Segundo a mesma fonte, "falar que vai fazer é fácil, difícil é viabilizar o projeto". Pessoas ligadas a Landim, no entanto, garante que não é blefe e que de fato o presidente está disposto a levar adiante a ideia.

Por outro lado, há quem garante que o Flamengo não desistiu do Maracanã. Nesta quinta-feira (30), inclusive, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que amanhã deve formalizar uma parceria com o Rubro-Negro pela Nova Concessão do Maracanã. O edital tem previsão para ser publicado neste mês de julho.

O cenário acabou se tornando algo positivo para Landim internamente. O presidente, que vinha sendo muito cobrado por vários lados da política interna, teve um princípio de trégua e vê diferentes correntes políticas apoiar o projeto do estádio próprio.