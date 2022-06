Vasco x Maracanã: entenda as discordâncias entre clube e estádio para uso

Clube carioca teve uso do estádio vetado para o início de julho; motivo seria conservação do gramado

A concessionária GreenLeaf, responsável pelo Maracanã, recusou ao Vasco a permissão para uso do estádio carioca no próximo dia 3 de julho, quando o Gigante da Colina encara o Sport pela Série B do Brasileirão.

Incomodado com a situação, o Vasco afirmou que "não aceita os argumentos usados" para negar o pedido do clube. Flamengo e Fluminense também fazem uso do estádio, o que causaria problemas de agenda e manutenção.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo a GreenLeaf, o principal motivo da recusa seria o estado de conservação do gramado do Maracanã, que sofre com partidas consecutivas. A data "inviabilizaria o cumprimento mínimo de intervalo recomendado para manutenção da qualidade do gramado", segundo a concessionária.

A empresa explicou que a atual estação é um empecilho para o crescimento da grama. "A grama entra num estado de quase dormência, com seu crescimento praticamente paralisado devido às baixas temperaturas. Além disso, temos na parte oeste e norte pouca quantidade de luz natural; e mesmo utilizando o suporte da luz artificial não se consegue suprir a luminosidade necessária para o bom desenvolvimento fisiológico da grama, o que retarda o poder de recuperação da mesma”.

O CEO do Consórcio, Severiano Braga, ainda afirmou que a negativa só ocorreu porque a agenda para o mês de julho já estava fechada, mas que o estádio segue de portas abertas para receber partidas do Vasco.

A decisão não caiu bem na Colina. O Vasco publicou uma nota de repúdio em suas redes, onde lamenta o veto à partida, especialmente por seu alto apelo de público. Confira a nota:

Mais artigos abaixo

No momento o vasco ocupa a segunda colocação da Série B, com 27 pontos, apenas quatro atrás do Cruzeiro, que lidera a competição de forma isolada.