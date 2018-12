Landim conversa com Witzel e acredita que Flamengo terá apoio para administrar o Maracanã

O presidente eleito pelo Rubro-Negro já manifestou o interesse de participar da gestão do estádio

Presidente eleito do Flamengo, Rodolfo Landim revelou já ter iniciado conversas com o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), para que o clube rubro-negro participe na gestão do Maracanã.

"O Flamengo quer ter participação na gestão do Maracanã, até porque o Flamengo entende que o Maracanã não vai se sustentar sozinho. Conversei com o governador eleito, e ele está muito disposto a ajudar o Flamengo. A nossa primeira prioridade é o Maracanã", afirmou em entrevista à ESPN Brasil.

O novo mandatário do Rubro-Negro também disse que não pretende visitar muitas vezes o CT para acompanhar o futebol profissional, a não ser em raras exceções, e prometeu uma estrutura de futebol descentralizada.

(Foto: Raísa Simplicio / Goal.com)

"Eu não vou frequentar o CT de futebol, somente em ocasiões especial. Para mim, não é o meu papel, com todo o respeito. Como presidente do clube, eu sou torcedor do clube e tudo mais, mas eu acho que é uma atitude mais nobre cobrar a vice-presidência de futebol, que cobrará o departamento", afirmou.

"Nós tínhamos todo o departamento de futebol centralizado em uma pessoa. Todo e qualquer processo passava na mão de uma pessoa. O comitê de futebol que vamos trazer agora é para angariar as ideias de outras cabeças. São perfis de pessoas que eu vou escolher. Isso é para não cometer de novo decisões erradas como aconteceu na montagem do nosso plantel. O Flamengo contratou jogadores com problemas, caros, impactando de forma significativa nas finanças do clube por anos, porque eram contratos de longo prazo. O índice de acerto do Flamengo nesses anos foi muito baixo".