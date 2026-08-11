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Lampard estende a mão para salvar Alonso no Chelsea

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Livrar-se do pesado fardo do Chelsea

A trajetória de Mykhailo Mudryk nos últimos meses pode ser resumida como uma longa jornada de espera e de tentativa de retomar o rumo certo. O ponta ucraniano, que chegou ao Chelsea como um dos maiores talentos em ascensão de seu país e um dos jogadores mais promissores do Leste Europeu, não conseguiu corresponder às expectativas que acompanharam sua transferência para o clube londrino.

E o próprio Chelsea não estava em melhor situação, já que a equipe não alcançou o sucesso esperado, enquanto Mudryk se via afastado dos gramados após sua suspensão por causa de um caso de doping, o que levou o clube a buscar uma saída adequada para o jogador, que pode ser por meio de um empréstimo durante a atual janela de transferências.

Depois de um longo período de ausência, Mudryk começou a sentir um lampejo de esperança na possibilidade de retomar sua carreira no futebol. O ponta ucraniano, conhecido por seu estilo ousado e suas tatuagens marcantes, finalmente teve a oportunidade de voltar ao gramado durante o amistoso do Chelsea contra a Juventus.

E apesar de sua participação ter sido limitada, o simples fato de disputar novos minutos com a camisa do Chelsea representou um passo importante para ele, antes que essa sensação se fortalecesse durante sua aparição diante do Milan e do Johor.

O total de participações de Mudryk nessas partidas somou apenas 16 minutos, diante de sua longa ausência das competições oficiais, sendo que sua última partida oficial remonta a novembro de 2024.

A suspensão por doping congela sua carreira

A trajetória de Mudryk no futebol foi interrompida de forma repentina depois de comprovado seu envolvimento em um caso relacionado ao uso de doping, o que inicialmente resultou em sua suspensão por quatro anos de praticar futebol ou treinar em nível profissional.

Mas o jogador ucraniano não aceitou a ideia de se afastar do futebol dessa maneira e recusou que a suspensão se transformasse no fim de sua carreira no mais alto nível.

Durante seu período de ausência, Mudryk continuou seus treinos de forma individual em um campo pertencente a um clube não profissional em Londres, tentando manter sua prontidão e aguardando a oportunidade que lhe permitisse retornar aos gramados.

E apesar de seu nome ter permanecido presente na polêmica por diversos motivos, entre eles sua aparição relacionada ao jogo "Counter-Strike", sua insistência em voltar finalmente começou a dar frutos durante o verão de 2026.

Xabi Alonso busca uma saída para Mudryk

E com um grande número de jogadores no elenco do Chelsea, além da necessidade da equipe de fazer mudanças no setor ofensivo, Xabi Alonso busca reduzir o elenco e reorganizar suas cartas, diante de alguns problemas relacionados ao planejamento para a nova temporada.

Mudryk está na lista de jogadores que o Chelsea espera emprestar a algum clube europeu, a fim de lhe dar uma oportunidade regular de participação e recuperar seu nível gradualmente após o longo período de ausência, conforme informou o jornal "AS", da Espanha.

O nome de Mudryk foi associado a uma transferência para o Coventry City, equipe recém-promovida à Championship inglesa sob o comando de Frank Lampard, mas a opção de uma transferência para o Strasbourg, da França, começou a ganhar força nos últimos tempos.

E o apoio financeiro que o Chelsea pode oferecer talvez seja um fator que ajude a concretizar a transferência do jogador ao futebol francês, numa tentativa de lhe proporcionar um ambiente adequado para recuperar seu nível e conseguir minutos de jogo regulares.

Por outro lado, a imprensa inglesa, incluindo a emissora britânica "BBC", aponta que Mudryk prefere permanecer na Inglaterra, com a esperança de se juntar a algum clube da Premier League.

O jogador também desperta o interesse de outros clubes na Itália, o que significa que seu futuro ainda permanece aberto a várias opções durante a atual janela de transferências.

Contrato longo mantém o Chelsea otimista quanto ao seu futuro

E apesar de tudo o que Mudryk passou no último período, o Chelsea ainda mantém certo otimismo em relação ao futuro do jogador, sobretudo porque seu contrato com o clube se estende até 2031.

O maior desafio para o ponta ucraniano continua sendo recuperar sua prontidão física e técnica e, em seguida, conseguir uma oportunidade real de participar com regularidade, seja no Chelsea ou por meio de uma nova experiência de empréstimo.

E após longos meses de ausência, a carreira de Mudryk parece estar diante de um novo ponto de virada: ou o retorno nos amistosos será o início do caminho para recuperar seu talento, ou representará um primeiro passo rumo à saída do Chelsea em busca de uma oportunidade que devolva sua carreira ao rumo certo.

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