Lamine Yamal se lesiona após cobrança de pênalti e preocupa Barcelona e seleção espanhola

Durante a partida contra o Celta de Vigo, válida por La Liga, o jovem atacante sentiu dores logo após converter uma cobrança de pênalti e precisou sair de campo nos minutos finais do confronto.

As imagens mostram que Yamal fez um gesto em direção ao banco do Barcelona logo após o pênalti. O ponta foi imediatamente substituído pelo técnico Hansi Flick.

Logo após a substituição, o jogo no Camp Nou foi interrompido. Relatos indicam que um dos espectadores da partida teve um problema cardíaco nas arquibancadas.

Enquanto isso, Flick usou o tempo para instruir aos seus jogadores, enquanto os atletas de ambas as equipes conversavam entre si. Os torcedores, por sua vez, ficaram curiosos para saber o motivo oficial da interrupção da partida entre Barcelona e Celta de Vigo.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão de Yamal nem se o atacante ficará fora dos gramados por algum período, o que aumenta a apreensão no clube catalão e na seleção espanhola.

A possível ausência preocupa especialmente pela reta final da temporada europeia e pela proximidade da Copa do Mundo de 2026. Yamal é uma das principais estrelas da atual geração espanhola e nome certo na lista de Luis de la Fuente.

A convocação final da Espanha para a Copa do Mundo deve ser enviada entre o fim de maio e o início de junho, seguindo o cronograma da Fifa, que estabelece o prazo máximo de 1º de junho para inscrição definitiva dos elencos.