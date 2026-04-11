Todo torcedor do Liverpool já teve o mesmo sonho: entrar no gramado de Anfield, olhar para a famosa Kop e sentir aquele frio na barriga enquanto absorve a atmosfera antes do pontapé inicial. O gramado está perfeito, sem um fio de grama fora do lugar, e há um sentimento crescente de orgulho enquanto você se prepara para lutar pelo histórico emblema no peito.

Normalmente, é aí que o sonho acaba, mas não nesta temporada. Graças à Ladbrokes, Parceira Oficial de Apostas do Liverpool, gigante da Premier League, essa sensação de “e se” está prestes a se tornar realidade.

A competição “Play on the Pitch” está de volta. Prepare-se mais uma vez para uma experiência sem igual, pois a Ladbrokes dá aos torcedores a chance de calçar as chuteiras, vestir o uniforme icônico e participar de uma partida em Anfield no dia 25 de maio.

O tratamento VIP completo

Os torcedores já viram vídeos dos bastidores do vestiário, clipes da caminhada pelo túnel e o famoso escudo acima das cabeças dos jogadores. Talvez você já tenha visitado Anfield para um tour pelo estádio, mas isso é diferente. Esta é a experiência completa de um dia de jogo.

Os vencedores não vão apenas posar para uma foto em frente ao assento de Arne Slot no banco de reservas; vocês participarão de um encontro com a equipe, receberão equipamentos com a marca Ladbrokes e jogarão uma partida ao lado de uma lenda do Liverpool.

Não há dúvida de que um dia como este pode ser um pouco agitado. No entanto, não há motivo para se preocupar, pois a Ladbrokes está fazendo de tudo para tornar a ocasião o mais memorável possível.

O pacote inclui:

• Jogar uma partida em Anfield no dia 25 de maio com torcedores e uma lenda do LFC

• Transporte de ida e volta ao estádio no dia da partida

• Uma noite de hospedagem em um hotel em Liverpool para você e um acompanhante

• Evento de encontro com a equipe, incluindo comida e bebidas

• Um kit da marca Ladbrokes e uma sacola com brindes para guardar como lembrança desta aventura épica

GOAL

Além de todos esses benefícios, cada vencedor poderá levar um convidado (maior de 18 anos) para assistir da arquibancada e participar das comemorações depois do jogo.

Como colocar seu nome na escalação

Participar da competição é fácil, mas você precisa agir rápido. Apenas torcedores com 25 anos ou mais podem participar.

Para se inscrever, acesse o site da Ladbrokes e faça uma aposta combinada de no mínimo £5 (ou €5) em qualquer mercado de futebol — pré-jogo ou ao vivo. Seja apostando em um gol de última hora na Premier League ou de olho nos jogos europeus, essa aposta de £5 lhe dá a chance de pisar no gramado sagrado de Anfield.

Se você tem assistido das arquibancadas ou sentado em casa, sonhando como seria viver um dia na vida de uma lenda do Liverpool, esta é a oportunidade perfeita para transformar esse sonho em realidade e vivenciá-lo em primeira mão.

O prazo para inscrições é às 23h59 do dia 30 de abril de 2026, então ainda dá tempo de participar antes que a temporada chegue ao seu clímax.

Clique aqui para se inscrever agora no concurso “Play on the Pitch”

25+. 12h00 01/01/26 - 23h59 30/04/26. Inscrição mensal. Faça uma aposta de £5/€5 ou mais no Bet Builder em qualquer mercado de futebol (odds mínimas de ½) para ganhar 1 inscrição no sorteio mensal. Chance de ganhar 1 noite de hospedagem em Liverpool e 1 vaga para o “Play On The Pitch” em Anfield. Máximo de 1 inscrição por jogador/mês. Aplicam-se restrições e termos e condições.