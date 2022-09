"Crise juvenil", KFC e intervenção de ministro: os bastidores da crise Mbappé x França

Atacante francês se recusou a realizar sessão de fotos destinado aos patrocinadores da seleção francesa, gerando grande confusão; entenda

Na última segunda-feira (19), a seleção francesa de futebol realizou um ensaio de fotos com alguns jogadores da equipe, que seriam destinados aos patrocinadores, e o atacante do PSG, Kylian Mbappé, deveria ter sido um dos modelos, caso não tivesse recusado e ficado de fora da sessão.

Isso porque, assim como em março deste ano, o jogador declarou que não concordava com o acordo proposto pela Federação Francesa de Futebol (FFF) e recusou outra sessão com objetivo de realizar fotos para os patrocinadores. A FFF, inclusive, publicou comunicado oficial, no qual "promete que fará revisão dos direitos de imagem que a vincula a seus jogadores selecionados, levando em consideração as legítimas preocupações unanimemente expressas por seus jogadores".

Porém, as discussões não acabaram apenas entre o atacante e a seleção francesa. A sessão de fotos envolvia algumas marcas, sendo uma delas a famosa rede norte-americana de restaurantes, KFC, que se pronunciou e se demonstrou irritada com a situação: "Este é um problema entre a Federação e Kylian Mbappé. Não nosso. Nós pagamos por algo claro. Se necessário, faremos valer nossos direitos".

O vice-presidente da rede, Alain Béral, foi o porta-voz da mensagem, que se pronunciou em nome da marca ao Sport Business Club, ameaçando se desvincular da seleção francesa caso não haja acordo entre a Federação e Mbappé. Béral ainda citou a atitude do atacante francês como uma "crise juvenil": "Ele está comprometido com a Federação a produzir uma imagem coletiva com pelo menos quatro outros jogadores cada vez. Vamos parar de pagar e então é isso", ameaça, o representante.

Se a confusão já não fosse tão intensa, a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, segundo informações do L'Equipe, teria intervindo no caso ocorrido na última segunda-feira, quando Mbappé se recusou ao ensaio, e por isso a FFF teria concordado em rever os direitos de imagens dos atletas. "Ela quer que a preparação para a Copa do Mundo ocorra em um clima tranquilo e propício ao desempenho esportivo da nossa seleção", disse o vice-presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, em relação ao pensamento de Oudéa-Castéra.

A França e a estrela do PSG, em meio às reformulações de acordos de imagem e intrigas com a rede de restaurantes KFC, se preparam para disputar dois embates válidos pela Liga das Nações da Uefa, contra Áustria e Dinamarca, em 22 e 25 deste mês, respectivamente. Até o início da Copa do Mundo do Qatar, é necessário que as tensões diminuam e, como relatou a ministra do Esporte, haja um bom clima para a evolução da seleção, última campeã do Mundial.