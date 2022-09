Mbappé sobre polêmica na França: "Estou feliz e não vou mudar"

Jogador de 23 anos se recusou a realizar fotos com seleção francesa para patrocinadores; situação envolveu, inclusive, ministra do Esporte

Na última segunda-feira (19), um dos principais atacantes da França, Kylian Mbappé, se recusou a realizar fotos com a camisa da seleção para patrocinadores, o que fez a Federação Francesa de Futebol (FFF) revisar os direitos de imagens dos atletas da sua equipe.

Após uma longa semana, com posicionamentos de um dos representantes da rede de restaurantes KFC, uma das marcas que patrocina a seleção francesa, e até da ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, Mbappé voltou a falar sobre o assunto, comentando que não era o único que pensava sobre a revisão dos direitos de imagem na equipe: "Não fui só eu que encontrei acordos. Toda a equipe queria isso."

"Depois, não me importo de estar na linha de frente se for benéfico para meus companheiros de equipe", relatou ao jornal francês L'Equipe. "Ser criticado não vai mudar a maneira como toco e vivo. Se isso pode ajudar o time, não me importo. Acho que todo o grupo está feliz".

Em março deste ano, Didier Deschamps, técnico da seleção da França, confirmou que Mbappé, na verdade, tem ótima relação com os companheiros franceses:

"Ele faz parte do grupo, sabe que é um jogador importante e decisivo. Não é Kylian e o grupo, é Kylian no grupo".

Para este mês, o jogador foi convocado pela seleção para enfrentar a Áustria e a Dinamarca, em jogos válidos pela Liga das Nações da Uefa, competição que antecede a Copa do Mundo de 2022.

No primeiro embate, Mbappé marcou um dos gols da vitória por 2 a 0

.