Pochettino está otimista com a permanência de Mbappé no PSG

Em meio ao futuro indefinido, atacante brilhou na vitória sobre o Saint-Étienne no Campeonato Francês

Kylian Mbappé marcou duas vezes e voltou a brilhar com a camisa do PSG na vitória sobre o Saint-Étienne por 3 a 2 neste domingo (18), pelo Campeonato Francês. E apesar de seu futuro seguir indefinido em Paris, o técnico Mauricio Pochettino, continua otimista com a possibilidade do jogador assinar um novo contrato com o clube.

"Eu sou um otimista e espero que os melhores jogadores do clube, neste caso Kylian, fiquem aqui", disse o treinador, em entrevista ao Canal +.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Brigando com o Lille pela liderança do Campeonato Francês, e ainda nas semifinais da Champions League, Pochettino destacou a sua confiança no elenco.

"Estamos sempre otimistas. Tenho uma equipe muito otimista. Acredito que é preciso estar na vida, ele assegurou. Você tem que ser positivo, isso é o mais importante. Eu sempre acredito que coisas boas podem acontecer", apontou.

O PSG volta a campo contra o Angers nesta quarta-feira (21), pelas quartas de final da Copa da França.

"Queremos vencer, somos competidores", diz Mbappé

Logo após o final da partida, Mbappé destacou a importância dos três pontos conquistados neste domingo (18).

"Tivemos alguns problemas. Depois de não desistir, queríamos vencer. O campeonato para nós é um objetivo primordial, se ganhar será o décimo, queremos fazer parte da história do clube", disse.

"Queremos vencer, somos competidores. As pessoas acham que é fácil para ganhar este ano. Este ano é bom, há uma corrida pelo título, mostra que não foi fácil o que fizemos nos anos anteriores e queremos continuar fazendo. Não tem segredo, tem que dar o seu melhor e ganhar", completou.