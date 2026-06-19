Kroos defende Bellingham: “Ele é um dos jogadores mais completos do mundo”

O astro alemão aposentado Toni Kroos defendeu seu ex-companheiro no Real Madrid, o inglês Jude Bellingham, diante da onda de críticas violentas que ele vem enfrentando recentemente, afirmando que ele é um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial atualmente.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Marca”, Bellingham tem sido alvo de atenção nos últimos meses devido a uma queda notável em seu desempenho, já que sua falta de ritmo de jogo, causada por lesões, incluindo uma cirurgia no ombro no início da temporada e problemas musculares, o que o impediu de atingir os níveis impressionantes que havia apresentado anteriormente em sua primeira temporada no Real Madrid.

O jornal destacou que o futebol não leva em conta o passado, mas vive apenas o presente, o que colocou o jogador inglês no centro de uma tempestade de críticas que chegou ao ponto de exigir sua substituição no intervalo das partidas e questionar sua legitimidade como titular; a situação chegou até mesmo a gerar reportagens sem base esportiva e não verificáveis.

Kroos disse em seu próprio podcast: “Bellingham é um dos meio-campistas mais completos do mundo”.

O astro alemão conhece de perto as habilidades do jogador inglês, já que dividiu o vestiário com ele no Estádio Santiago Bernabéu e ficou com uma excelente impressão. O ex-jogador do Real Madrid acrescentou: “Seu primeiro ano em Madri foi uma loucura, e ele me surpreendeu muito”.

Nesse mesmo contexto, o ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand juntou-se à frente de apoio ao lado de Kroos, enviando uma mensagem forte em defesa de Bellingham. O ex-jogador do Manchester United explicou que há uma percepção errada sobre o jogador em seu país, que não reflete a realidade.

Ferdinand disse: “Eles tentaram criar uma imagem dele que não corresponde à realidade”, defendendo, ao mesmo tempo, o profissionalismo do jogador do Real Madrid em meio a todo o alvoroço gerado em torno dele, e afirmando: “Eles tentaram inventar histórias”.

Esse apoio surge em um momento em que Kroos e Ferdinand concordam que Jude Bellingham é um jogador que faz a diferença e possui características únicas no meio-campo, o que lhe permite mudar o rumo das partidas e oferecer uma contribuição de qualidade que outros talvez não consigam.

A esse respeito, Kroos disse: “Vejo nele coisas muito especiais”, o que recebeu o apoio de Ferdinand e de todos os presentes na mesa de discussão.

Ferdinand concluiu sua intervenção com uma visão clara sobre o futuro de Bellingham, dizendo: “Ele vai escrever sua própria história e criar suas próprias memórias, então só nos resta observar como tudo vai se desenrolar”.