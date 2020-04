Kroos contra cortes nos salários: "não pode virar doação para os clubes"

Meia do Real Madrid se posiciona contra o corte de salários durante crise do novo coronavírus e afirma que medida não ajuda os que realmente precisam

Com os campeonatos parados por conta da pandemia do novo coronavírus, clubes e jogadores de diversas ligas estão discutindo uma possível redução salarial. Os times da Serie A concordaram com a medida, e equipes da Ligue 1 discutem acordo semelhante. Porém, para Toni Kroos, aceitar a redução é como fazer uma doação aos clubes e o jogadores deveriam ser livres para doar a alguém de sua escolha.

"Renunciar ao salário é como fazer uma doação em vão, ou para o clube", disse o meia ao podcast da SWR Sport. "Deve ser uma opção para todos considerarem. Acho ainda melhor receber o salário integral e fazer a coisa certa com ele".

Os clubes de não chegaram a um acordo coletivo. Assim, cada equipe está lidando individualmente com a questão. O , por exemplo, comunicou que seus jogadores concordaram com a redução salarial. Já o , por outro lado, não aderiu ao movimento.

O alemão concordou com a posição dos merengues e disse que existem causas mais importantes nesse momento de crise do que os clubes ou os jogadores de futebol.

"Não acho que isso [redução salarial] seja necessário aqui. A outra coisa é a questão do que eu faço com o dinheiro que recebo. Todos nós devemos ajudar onde a ajuda é necessária. E há muitos lugares onde a ajuda é necessária no momento".

A opinião do camisa 8 do Real vai ao encontro com a de Wayne Rooney, que afirmou que os jogadores de futebol estão sendo os bodes expiatórios da crise.

“Se o governo me abordasse para ajudar financeiramente as enfermeiras ou comprar ventiladores, ficaria orgulhoso de ajudar, desde que soubesse para onde o dinheiro está indo", escreveu o capitão do no Sunday Times.

"Estou em uma posição em que poderia abrir mão de algo. Nem todo jogador está na mesma posição. No entanto, de repente toda a profissão foi colocada em uma posição por cortes salariais de 30%. Por que de repente os jogadores viraram os bodes expiatórios?", questionou o inglês.

Perguntado sobre os efeitos da crise, Kroos também se mostrou consciente a respeito da situação financeira das equipes, principalmente das menores, que terão problemas gigantescos caso as paralisações durem muito mais tempo.

"Muitos clubes já não têm a renda que planejavam e muitos precisam desse dinheiro", continuou. “Tudo depende de quanto tempo tudo ficará parado. Poucos clubes vão conseguir manter a cabeça acima da água por muito tempo, outros terão dificuldades."

"Se o futebol voltar em maio, vão encontrar soluções, até com doações, e tudo voltará ao normal. Mas se você disser não terá futebol até o inverno, posso imaginar que alguns clubes não vão mais existir e isso mudaria drasticamente o futebol", concluiu.

Também por conta desses problemas financeiros, principalmente dos clubes menores, o chefe executivo da anunciou que a liga alemã pode voltar já no mês de maio, mas com portões fechados até o final do ano, muito provavelmente.