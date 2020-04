Neymar, Mbappé e estrelas do PSG podem ter redução de até 50% do salário

Com a suspensão da Ligue 1 por conta da pandemia do novo coronavírus, clubes franceses também estudam redução salarial; descontos podem chegar a 50%

Com a grande maioria dos campeonatos de futebol suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus, clubes de diversos países pensam em reduzir os salários de seus atletas para amenizar os efeitos da crise econômica desse período sem jogos. Agora, os times da também estudam um acordo geral para realizar tal medida.

Privados das receitas de bilheteria e dos direitos de TV, os clubes trabalham em conjunto com a liga para encontrar soluções que amenizem o problema. Assim, o LFP foi criado, um grupo de trabalho que visa encontrar um acordo que satisfaça a todos.

Algumas reuniões foram realizadas por telefone, mas, de acordo com o Le Parisien, não foram bem sucedidas. Contudo, mesmo com muitos obstáculos a serem superados, o acordo deve sair em breve.

Diferentemente do que acontece nos outros países europeu, o futebol francês recebe um auxílio do governo. Com isso, para que uma regra comum seja adotada, é necessária a criação de um quadro legislativo e de documentos que devem ser aceitos pelos clubes e pela união dos jogadores.

A proposta que está sendo negociada prevê um desconto calculado a partir das bases salariais de cada atleta. Aqueles que recebem até 10 mil euros devem manter seus vencimentos. Os descontos serão graduais e chegarão a até 50% para aqueles que recebem 100 mil euros mensais ou mais. Esse dinheiro descontado seria devolvido retroativamente quando a competição fosse normalizada. Caso o campeonato não seja retomado, as negociações devem ser muito mais complicadas.

Cabe destacar que na , os clubes da - com exceção da Juventus, que já havia acordado medida semelhante com seus jogadores há alguns dias - também concordaram com a redução de um terço dos salários. Porém, a medida também prevê que a liga nacional seja retomada em breve. Caso contrário, novas medidas devem ser tomadas.