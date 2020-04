Clubes italianos concordam: corte de até um terço de salários se temporada não terminar

Após reunião, clubes da Serie A concordam em reduzir salários; dois cenários são possíveis, mas a intenção é de retomar a liga ainda nesta temporada

Os vinte clubes da da se reuniram em uma videoconferência, nesta segunda-feira (6), para um debate sobre a redução salarial dos jogadores frente à paralisação dos campeonatos por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com exceção da - que já havia acordado medida semelhante com seus jogadores há alguns dias - as equipes concordaram em reduzir um terço dos salários caso as competições não retornem, ou um sexto caso seja possível terminar o campeonato italiano desta temporada.

Apesar da decisão, a vontade de todos é que o campeonato nacional seja disputado até o fim. Além de evitar perdas econômicas mais graves, os clubes receberam uma solicitação da UEFA para que todo o possível seja feito para que as ligas nacionais sejam concluídas.

Assim, a Serie A comunicou sua intenção de seguir com a competição, mas também deixou claro que isso só será feito quando as condições de saúde estiverem controladas e quando o governo nacional permitir.

"O desejo de terminar a temporada e de voltar a jogar sem correr riscos só será confirmado quando as condições de saúde e as decisões do governo permitirem", divulgou a liga italiana em comunicado oficial.

A Itália foi um dos países mais atingidos pelo Covid-19, mas viu a situação dar sinais de melhora nos últimos dias. É claro que isso ainda está longe de significar que o problema está controlado e, até por isso, se os campeonatos retornarem de fato, é provável que isso aconteça sem a presença de torcida nos estádios.

Cabe lembrar que no início do problema, a partida entre e , válida pela , foi disputada com a presença de torcedores e pode ter contribuído fortemente para a propagação do vírus na Espanha e na Itália, os dois países mais atingidos pela doença na Europa.

Quanto à retomada dos treinamentos e das atividades nos clubes, a liga italiana deve fornecer novas posições até o final da semana.