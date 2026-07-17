Konaté sobre o segredo do sucesso da Espanha: perguntem ao técnico

A seleção francesa engoliu o amargo sabor da eliminação às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026, após perder para a Espanha, que impôs um domínio absoluto com o placar de (0 a 2) na semifinal, fazendo com que “La Roja” acabasse com os sonhos dos “Galo” de forma dramática.

Poucos dias após esse choque, o zagueiro Ibrahima Konaté fez uma análise marcada por um realismo extremo sobre as causas da derrota, o impressionante nível tático do adversário e a magnitude das pressões e expectativas que cercavam o astro francês.

A eliminação nas semifinais continua lançando uma sombra sombria sobre o elenco do vice-campeão mundial; afinal, depois que a Espanha se destacou em todos os aspectos do jogo, os jogadores do técnico Didier Deschamps viram o sonho da terceira estrela chegar a um fim repentino, apesar de terem entrado no torneio como os principais favoritos ao título, com suas ambições se chocando contra uma muralha espanhola sólida e implacável.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, antes da partida pelo terceiro e quarto lugares contra a Inglaterra, o novo zagueiro do Real Madrid — que se juntou ao time há poucas semanas — não escondeu a amargura que sente, tendo afirmado, segundo o site “Foot Mercato”: “É muito difícil engolir essa derrota; pensamos nela todos os dias desde o apito final. Há um sentimento de arrependimento, e isso é extremamente duro... Mas, depois de ter vivido duas experiências na Copa do Mundo, tendo perdido uma final e uma semifinal, posso dizer que essa derrota é menos dolorosa do que a anterior, mas ainda assim é dolorosa.”

Comentando sobre a pressão da torcida, Konaté acrescentou: “Vimos o que estava sendo dito na França; alguns já nos viam como campeões do mundo antes mesmo de jogarmos. É um golpe duro, mas faz parte do futebol, e vamos levantar a cabeça novamente”.

Konaté, que ficou no banco de reservas neste Mundial, falou sobre a superioridade esmagadora da seleção da Espanha, que conquistou sua terceira vitória consecutiva sobre a França em grandes competições, e declarou: “Sofrer três derrotas consecutivas é doloroso e, como profissionais, não podemos aceitar isso facilmente. Na Euro 2024, eles foram melhores do que nós, mas tivemos uma chance; e na Liga das Nações, a equipe deles foi ainda melhor do que a que enfrentamos há alguns dias, quando Lamine Yamal e Nico Williams estavam no auge de seu desempenho, a 100%”.

O zagueiro dos Bleus continuou sua análise do último jogo: “No confronto mais recente, eles foram claramente melhores do que nós. Qual foi o motivo? Você precisa perguntar isso ao técnico, pois ficamos aquém em vários aspectos. É claro que, como jogador reserva, é fácil falar e fazer julgamentos, mas precisamos aprender e entender por que nosso plano não deu certo. Enfrentamos uma seleção espanhola melhor do que a nossa; eles não nos superaram mentalmente e nós ignoramos o que se diz fora do campo. Apenas um jogador deles falou e conseguiu o desafio (rindo), mas isso não é o fim da nossa trajetória, e sem dúvida vamos enfrentá-los novamente”.

Ao encerrar suas declarações, o zagueiro francês fez questão de colocar as coisas em perspectiva em relação às altas expectativas que antecederam o torneio, considerando que classificar a França como favorita absoluta foi uma análise que carecia de objetividade.

Konaté explicou: “Para os torcedores ao redor do mundo, éramos os principais favoritos com base em nossa história e nos talentos individuais que possuímos; o público acredita que a França é capaz de formar duas ou três seleções e competir com elas na Copa do Mundo. Mas os torneios são decididos pela união da equipe e pelos detalhes individuais juntos. A derrota para a Espanha não é um tropeço comum, pois eles são os verdadeiros campeões da Europa. Não sei por que se enraizou na mente das pessoas a ideia de que venceríamos a Copa do Mundo inevitavelmente, já que o caminho exige superar muitas etapas complexas”.