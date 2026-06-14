Koman: O Japão é uma grande seleção... e aceito o empate com espírito esportivo

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, recusou-se a dar desculpas após o empate (2 a 2) dos Holandeses contra o Japão na madrugada desta segunda-feira, na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

A seleção holandesa esteve à frente no placar duas vezes, mas os Samurais japoneses reagiram e arrancaram o empate decisivo aos 88 minutos.

“No final da partida, senti uma grande frustração. Estar à frente duas vezes e depois empatar é frustrante. Mas, no fim das contas, com toda a calma, aceito o empate com espírito esportivo”, disse Koeman em declarações à imprensa após o jogo.

Ele acrescentou, segundo o site “Foot Mercato”: “Acho que o Japão é uma equipe excelente, capaz de vencer grandes partidas, mas fomos melhores; cheguei até a sentir que eles nos temiam durante grande parte do jogo”.

E continuou: “Não dá para controlar tudo em uma partida. Eu queria a vitória; ela traz tranquilidade para a equipe. Mas o Japão é uma seleção excelente, está tudo bem, podemos seguir em frente. Agora é hora de nos recuperarmos contra a Suécia nesta semana.”

Na mesma chave da Holanda e do Japão, o Grupo F, estão as seleções da Tunísia e da Suécia, que jogam na madrugada de segunda-feira.