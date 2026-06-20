Koman anuncia a ausência do craque da Holanda devido a uma concussão cerebral... e a incerteza paira sobre Di Young

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, anunciou que há dúvidas quanto à condição física do meio-campista Frenkie de Jong, antes do esperado confronto contra a Suécia no sábado, válido pelo Grupo 6.

A seleção holandesa já não contará com o zagueiro Quinten Timmer na partida marcada para Houston, após ele ter sofrido uma concussão durante os treinos, em consequência de uma colisão acidental com seu companheiro Teun Koopmeiners.

“Houve uma colisão que causou uma leve concussão em Quinten, e por isso ele não participará desta partida. Ele pode estar pronto após este jogo”, disse Koeman na coletiva de imprensa realizada ontem, sexta-feira, antes da partida.

O técnico holandês acrescentou: “Mas Frenkie também está com algumas pequenas queixas relacionadas à sua condição física. Ele treinou com outros jogadores, mas vamos ver como estará amanhã. A situação não está clara, há uma dúvida. Não tenho certeza, não sei. A lesão dele é na parte inferior do abdômen”.

A seleção holandesa busca a vitória para colocar sua campanha no Grupo 6 de volta nos trilhos, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia.

Koman revelou detalhes de uma conversa que teve com De Jong sobre os aspectos que ele pode melhorar caso consiga jogar contra a Suécia, que lidera o grupo após uma goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia.

A esse respeito, Koeman disse: “Conversei com Frenkie após a partida e acredito que ele está fazendo muitas coisas da maneira certa”.

O técnico holandês continuou: “Do ponto de vista tático, ele é um jogador extremamente inteligente. Também conversei com Frenkie sobre o fato de que, quando estamos no ataque, ele precisa avançar para a frente”.

Koman concluiu: “Às vezes ele fica muito recuado em campo, e outras vezes ele consegue avançar porque é realmente rápido. Esse é o aspecto em que acredito que ele tenha espaço para melhorar, tanto para si mesmo quanto para a equipe. No entanto, dizer que ‘ele deve ser excluído’ seria um exagero total”.