Koeman não se preocupa, mas admite: "Messi poderia estar em melhor forma"

Argentino marcou apenas um gol em quatro jogos e o Barcelona ocupa apenas a nona colocação em LaLiga

Ronald Koeman não está 100% satisfeito com a forma de Lionel Messi, embora afirme que não tem nenhuma reclamação a fazer quanto ao camisa 10 e capitão do . O holandês afirmou estar seguro de que o argentino, em breve, entregará o que dele se espera.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Pode ser que neste momento a forma não seja a melhor, mas ele está feliz, está trabalhando e quer ser o capitão, não tenho queixa alguma, e ele teve má sorte com a trave. Não tenho dúvidas de seu rendimento e que o veremos nas próximas partidas, tenho certeza", disse o treinador do Barça.

Mais times

Desde que afirmou seu compromisso com o Barcelona para cumprir o último ano de seu contrato no Camp Nou, Messi realmente esteve abaixo do que de costume. Em quatro partidas de LaLiga, marcou apenas um gol - de pênalti, contra o - e não deu assistências.

O argentino criou apenas seis chances de gol e completou 11 dos 19 dribles tentados nas quatro partidas de LaLiga. O impacto de seu desempenho está longe de ser decisivo, como aconteceu no sábado, na derrota por 1 a 0 para o Getafe.

Mais artigos abaixo

Após a goleada histórica por 8 a 2 contra o Bayern de Munique, o Barça volta à disputa da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, às 16h, o time catalão recebe o Ferecvarosi na estreia da temporada 2020/21 da competição europeia. E Koeman surpreendeu ao falar sobre o favoritismo do Barcelona no torneio.

"Estar no Barcelona tem que ser para ganhar títulos, seja na LaLiga ou na Europa. Não somos os favoritos, mas podemos ir longe", disse o holandês. "Queremos começar a Liga dos Campeões com o pé direito. O mais importante é nos prepararmos para dois jogos difíceis em casa que temos de vencer".