Justin Kluivert conquistou uma vaga na seleção de Ronald Koeman para a Copa do Mundo. O meio-campista do Bournemouth vem se recuperando de uma lesão crônica no joelho, mas está pronto para voltar, segundo garante o técnico.

“Escolhemos Kluivert porque — e já sabíamos disso — ele se recuperou bem da cirurgia. É claro que ele jogou pouco, apenas duas vezes como reserva”, afirmou Koeman.

O meio-campista de 27 anos estava afastado dos gramados desde o início de janeiro devido a uma lesão persistente no joelho. Assim, Kluivert ainda ficou no banco no início deste mês contra o Fulham, mas voltou a entrar em campo contra o Manchester City e o Nottingham Forest. No total, ele jogou pouco mais de trinta minutos.

Para poder avaliar sua forma física com seus próprios olhos, Koeman optou por deixar o criativo meio-campista treinar mais alguns dias em Zeist. O técnico não ficou desapontado.

“Decidimos deixá-lo treinar por dois dias, para que eu pudesse ver isso com meus próprios olhos. Estou impressionado com a sua disposição”, afirmou Koeman.

O técnico reconhece que Kluivert ainda não está em plena forma. Os próximos amistosos contra a Argélia e o Uzbequistão devem proporcionar a ele os minutos de jogo e o ritmo de competição necessários.

“Ainda temos amistosos e duas semanas até a primeira partida oficial. Você faz escolhas no grupo final para dar essa chance a alguns jogadores. Isso é mais fácil com 26 do que com 23”, concluiu ele.

O meio-campista do Feyenoord, Luciano Valente, ficou de fora por pouco. Sobre isso, Koeman indicou que o meia do Feyenoord parecia um pouco menos em forma nos últimos tempos. “No caso do Luciano, acho que ele parece menos em forma depois de uma temporada muito pesada no Feyenoord. Também vimos isso no mês de novembro, que ele estava bem mais em forma e melhor do que em março. São escolhas.”