Koeman desabafa após ter carro atacado por torcedores do Barcelona: "Que não se repita"

O treinador afirmou não imaginar soluções para que isso não aconteça novamente

Ronald Koeman viveu cenas lamentáveis neste domingo (24), após a derrota do Barcelona por 2 a 1 no clássico diante do Real Madrid, no Camp Nou.

O treinador holandês, ídolo do clube pela passagem nos anos 90 (com direito a gol decisivo na final da Champions), foi insultado e ofendido por alguns torcedores, irritados com a derrota no clássico, ao sair do estádio.

Parte dos manifestantes, inclusive, atacaram o carro de Koeman, enquanto o técnico tentava deixar o Camp Nou, o cercando e não o deixando sair. Questionado na entrevista coletiva sobre o ocorrido, pediu educação e "para que isso não se repita".

"Não creio que existam soluções. É um problema social. Gente que tem problemas de educação." respondeu Koeman, na entrevista coletiva desta terça-feira (26). "Não foi só comigo, muitos jogadores, com suas famílias, já passaram pelo mesmo. Posso até ser o culpado, mas foi uma reação muito exagerada. O clube não pode deixar que isso se repetir, precisa procurar fórmulas para impedir uma tragédia."

"Eu tenho as imagens. Está tudo gravado. Minha mulher estava ao lado, tinha outras duas pessoas no banco de trás. Mas não tive medo. Pensei em sair do carro, mas não o fiz. Entendo que a torcida não está contente, mas nunca esperei isso."

O carro do treinador Ronald Koeman foi cercado por torcedores do Barcelona após a derrota para o Real Madrid no Camp Nou 🚨pic.twitter.com/u9jZ2pGcaU — Goal Brasil (@GoalBR) October 24, 2021

Na nona posição no Campeonato Espanhol, o Barcelona vive má fase e o próprio Koeman vem "respirando por aparelhos". Mesmo assim, nada justifica as ações da parte pequena da torcida que decidiu atacar o treinador na saída do estádio.

O Barça volta aos gramados nesta quarta-feira (27), diante do Rayo Vallecano, às 14h (de Brasília), pela 11ª rodada da La Liga.