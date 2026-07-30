A KNVB vai implementar, a partir da temporada 2026/27, três novas regras para combater a cera e aumentar o tempo de bola rolando. As mudanças serão aplicadas pela primeira vez neste domingo, na disputa da Supercopa da Holanda entre o campeão nacional PSV e o vencedor da copa, AZ. Com isso, algumas regras que entraram em vigor pela primeira vez durante a última Copa do Mundo serão adotadas.

Uma das mudanças mais chamativas é a introdução de uma regra visível de cinco segundos em tiros de meta e arremessos laterais. A partir de agora, os árbitros farão uma contagem regressiva visível de cinco segundos antes de a bola precisar voltar a estar em jogo.

Se um jogador não conseguir colocar a bola em jogo dentro desse tempo, haverá sanção imediata. Um tiro de meta será convertido em escanteio para o adversário, enquanto um arremesso lateral será concedido à outra equipe.

Também haverá fiscalização mais rígida nos momentos de substituição. Os jogadores que forem substituídos terão de deixar o campo em até dez segundos pela rota mais curta. Se isso não acontecer, o substituto terá de esperar pelo menos um minuto e só poderá entrar em campo na próxima paralisação.

Além disso, a KNVB quer pôr fim às lesões simuladas. Jogadores que forem atendidos em campo terão de permanecer fora das quatro linhas por pelo menos um minuto após o reinício antes de poderem retornar.

Há, porém, algumas exceções a essa regra. Goleiros não precisarão deixar o campo após atendimento. Também poderão permanecer os jogadores que se lesionarem em uma falta pela qual o adversário receba cartão amarelo ou vermelho. O mesmo vale quando dois jogadores da mesma equipe forem atendidos simultaneamente ou quando se tratar de uma lesão grave.

Não é só em campo que muita coisa vai mudar. A partir desta temporada, o VAR também terá poderes extras. Assim, o árbitro de vídeo poderá corrigir um escanteio marcado de forma indevida para tiro de meta, desde que isso aconteça antes de o jogo ser reiniciado. No sentido contrário, isso não será possível: um tiro de meta marcado erroneamente não poderá ser transformado em escanteio pelo VAR.

Além disso, o VAR poderá intervir quando um segundo cartão amarelo for aplicado de forma indevida e, por isso, resultar em cartão vermelho. Também em caso de erro de identificação, quando o jogador errado receber um cartão amarelo ou vermelho, o árbitro de vídeo poderá alertar o árbitro sobre o erro. Nesse caso, apenas a identidade do jogador punido será corrigida, e a avaliação da infração em si permanecerá inalterada.