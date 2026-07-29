Marianne van Leeuwen precisou se retratar profundamente depois de curtir uma publicação do presidente da FIFA, Gianni Infantino. A diretora de futebol profissional da KNVB se justificou à NOS.

Na segunda-feira, o presidente da FIFA usou sua conta pessoal no Instagram e os canais oficiais da entidade para dirigir uma dura reprimenda aos jornalistas e críticos que levantaram questionamentos sobre a logística e a integridade da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Infantino apresentou o evento como um 'triunfo da unidade' e sugeriu que seus críticos haviam ignorado a alegria mais ampla do esporte por causa de seus próprios preconceitos e agendas pessoais.

"A todos vocês que deixaram de ver como crianças, bebês, avós e pais se reuniram pelo belo jogo: sinto muito que as partidas tenham acabado agora e sinto muito que vocês tenham perdido toda essa alegria e união", escreveu Infantino em sua declaração devastadora. "Sinto muito que vocês estejam tão consumidos pelo ódio e pela crítica que tenham perdido tudo isso."

"Àqueles que estão atrás de sua caneta e papel, atrás de suas telas, e espalham ódio e falsos rumores, quero dizer que, enquanto vocês ficam para trás, nós da FIFA estamos na linha de frente para organizar, trabalhar duro e apresentar o melhor espetáculo do mundo."

Em seguida, ele foi ainda mais longe e se gabou de que o evento atraiu 7 milhões de torcedores de mais de 200 países e apresentou um recorde de '100 por cento de segurança e proteção', ao mesmo tempo em que agradeceu aos países-sede por seu compromisso com um 'ambiente sem violência'.

Van Leeuwen curtiu a publicação do dirigente suíço da FIFA, mas isso imediatamente lhe rendeu uma avalanche de críticas. À NOS, ela e a KNVB deram uma explicação para a curtida.

“Para mim, duas coisas podem muito bem coexistir. Por um lado, a FIFA organizou um torneio forte do ponto de vista organizacional, em que muitas coisas correram bem. Por outro, também há temas sobre os quais perguntas críticas precisam ser feitas. E nós, como KNVB, também fazemos isso”, começou ela.

"Curti a publicação porque a considerei interessante. Os Estados Unidos, o Canadá e o México receberam torcedores do mundo inteiro. O torneio mostrou mais uma vez qual força de união o futebol pode ter. Isso fez dele uma bela fase final, com muitos torcedores entusiasmados e uma atmosfera fantástica”, disse Van Leeuwen à NOS.