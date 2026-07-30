A KNVB vai implementar, a partir da temporada 2026/27, várias novas regras para coibir a cera e aumentar o tempo de bola rolando. As mudanças serão aplicadas pela primeira vez no domingo, durante a disputa da Supercopa da Holanda entre o campeão nacional PSV e o vencedor da copa, AZ. Com isso, algumas regras que passaram a valer pela primeira vez durante a última Copa do Mundo serão adotadas.

Uma das mudanças mais chamativas é a introdução de uma regra visível de cinco segundos em tiros de meta e arremessos laterais. A partir de agora, os árbitros vão fazer uma contagem regressiva visível a partir de cinco segundos antes de a bola ter de voltar ao jogo.

Se um jogador não conseguir colocar a bola em jogo dentro desse tempo, haverá sanção imediata. Um tiro de meta será convertido em escanteio para o adversário, enquanto um arremesso lateral será concedido ao outro time.

Também haverá fiscalização mais rigorosa nos momentos de substituição. Jogadores que forem chamados para sair terão de deixar o campo em até dez segundos pela rota mais curta. Se isso não acontecer, o substituto terá de esperar pelo menos um minuto e só poderá entrar em campo na interrupção seguinte.

Além disso, a KNVB quer acabar com lesões simuladas. Jogadores que forem atendidos em campo terão de permanecer fora das quatro linhas por pelo menos um minuto após o reinício antes de poderem voltar.

Essa regra, no entanto, tem algumas exceções. Goleiros não precisam deixar o campo após atendimento. Também poderão permanecer os jogadores que se lesionarem por causa de uma falta pela qual o adversário receba cartão amarelo ou vermelho. O mesmo vale quando dois jogadores da mesma equipe forem atendidos simultaneamente ou quando houver uma lesão grave.

Não é só em campo que muita coisa vai mudar. A partir desta temporada, o VAR também recebe poderes extras. Assim, o árbitro de vídeo poderá corrigir um escanteio marcado de forma indevida para tiro de meta, desde que isso aconteça antes do reinício da partida. No sentido contrário, isso não será possível: um tiro de meta marcado erroneamente não poderá ser transformado em escanteio pelo VAR.

Além disso, o VAR poderá intervir quando um segundo cartão amarelo for aplicado de forma indevida e, por isso, resultar em cartão vermelho. Também em caso de troca de identidade, quando o jogador errado receber cartão amarelo ou vermelho, o árbitro de vídeo poderá alertar o árbitro sobre o erro. Nesse caso, apenas a identidade do jogador punido será corrigida, e a avaliação da infração em si permanecerá inalterada.