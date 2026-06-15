Kno: O empate da Espanha não nos preocupa; nosso objetivo é a classificação

Mohammed Kano, meio-campista da seleção saudita, expressou grande confiança na capacidade da “Selecção Verde” de apresentar um desempenho sólido durante a Copa do Mundo de 2026, afirmando que a ambição da equipe não se limita apenas à participação, mas se estende à classificação para a fase seguinte e à disputa por uma vaga em um grupo difícil.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a seleção da Uruguai na madrugada de terça-feira, na primeira rodada da fase de grupos, em um teste precoce e difícil contra uma das principais favoritas à classificação, em um grupo que também conta com Espanha e Cabo Verde, o que torna cada ponto extremamente importante desde o início.

Knoe disse em declarações à imprensa antes da partida: “Buscamos honrar o futebol saudita na Copa do Mundo e estamos cientes do peso da responsabilidade que recai sobre nós. O empate da Espanha com Cabo Verde não nos preocupa nem um pouco; nosso foco está totalmente em nós mesmos e em dar o nosso melhor dentro de campo”.

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Ele acrescentou: “A Uruguai é uma grande seleção e possui grande experiência e potencial, mas confiamos em nossas capacidades e jogamos para vencer, não apenas para fazer uma boa figura. Nosso objetivo é ter um início forte que aumente nossas chances de classificação”.

Kanou concluiu suas declarações enfatizando a importância do apoio da torcida, dizendo: “Precisamos do apoio da torcida saudita nesta fase; a presença deles nos dá um grande impulso dentro de campo, e prometemos que lutaremos até o último minuto para alcançar um resultado positivo”.