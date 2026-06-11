Mohammed Kanno, estrela da seleção saudita, revelou os preparativos da “Selecção Verde” para disputar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, bem como o objetivo que os jogadores têm em vista.

A seleção saudita inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 na madrugada da próxima terça-feira, quando enfrenta a seleção do Uruguai, no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da fase de grupos.

Knoo disse em declarações transmitidas pelos canais "Al Kass" do Catar: "Nosso grupo na Copa do Mundo de 2026 não é fácil, e cada partida é mais difícil que a outra".

A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde.

Knoo acrescentou: “Nosso objetivo é passar da fase de grupos, para que nossa torcida reviva as memórias da Copa do Mundo de 1994. Com a presença de jogadores profissionais e o desenvolvimento do Campeonato Saudita, as coisas estão melhores para nós”.

A seleção saudita só conseguiu passar da fase de grupos uma única vez na história da Copa do Mundo, há 32 anos, mais precisamente na Copa do Mundo de 1994, antes de ser eliminada na primeira fase nas cinco edições seguintes.

Knoo encerrou suas declarações falando sobre a vitória histórica da seleção saudita sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar, por 2 a 1, depois de estar perdendo por um gol no primeiro tempo.

E acrescentou: “A vitória sobre a Argentina foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira no futebol, e não acreditávamos que tínhamos conseguido a vitória”.