Klopp: Wirtz chegou ao Liverpool em um momento nada apropriado

Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, saiu em defesa de seu compatriota Florian Wirtz, jogador do Liverpool, diante das críticas que vem recebendo recentemente.

Klopp afirmou, neste sábado, durante a coletiva de imprensa de apresentação para o confronto contra a Grécia, marcado para amanhã pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa: "Quando você olha para o contexto completo, vai perceber que Florian chegou ao Liverpool em um momento nada favorável".

E prosseguiu: "A questão está relacionada à morte de Diogo Jota. Ele (Wirtz) se juntou a um time cujos jogadores, naquele momento, não tinham o futebol como prioridade, e isso é algo muito compreensível".

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Klopp acrescentou: "Ele aprendeu muito com seu primeiro ano (no Liverpool). Agora há uma nova temporada sob o comando de um novo técnico, e acredito que ele começou todas as partidas. Ele apresenta um nível muito bom do ponto de vista físico, e o time começou a recuperar totalmente sua coesão novamente".

E continuou: "Os jogadores ofensivos sempre precisam de um time que funcione bem ao seu redor. E todo aquele que ama o futebol ainda pode enxergar o quanto Florian Wirtz é um jogador especial".

O ex-treinador do Liverpool completou: "Não podemos fazer mais do que fazemos aqui, oferecendo a ele uma quantidade suficiente de treinos e tempo de jogo. Passo a passo, damos a ele certeza e um bom sentimento, e então o devolvemos ao Liverpool. Desejo a ele toda a sorte".

Estava previsto que Wirtz se juntasse à convocação da Alemanha na segunda etapa da atual data Fifa, mas Klopp o convocou antecipadamente após a lesão de Jamal Musiala e Kai Havertz, ficando assim disponível para atuar diante da Grécia.

A Alemanha abriu sua caminhada na Liga das Nações da Europa com o empate contra a Holanda (1 a 1), no estádio Johan Cruyff, em Amsterdã, enquanto a Grécia venceu a anfitriã Sérvia (2 a 1).



