Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-NATIONS-GER-PRESSERAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Klopp: Wirtz chegou ao Liverpool em um momento nada apropriado

Alemanha x Grécia
Alemanha
Grécia
Liga das Nações A
LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões
Liverpool x Manchester City
Manchester City
Premier League
F. Wirtz
J. Klopp
Alemanha
Grécia
Áustria
England

Klopp expressou seu apoio ao jovem atacante

Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, saiu em defesa de seu compatriota Florian Wirtz, jogador do Liverpool, diante das críticas que vem recebendo recentemente.

Klopp afirmou, neste sábado, durante a coletiva de imprensa de apresentação para o confronto contra a Grécia, marcado para amanhã pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa: "Quando você olha para o contexto completo, vai perceber que Florian chegou ao Liverpool em um momento nada favorável".

E prosseguiu: "A questão está relacionada à morte de Diogo Jota. Ele (Wirtz) se juntou a um time cujos jogadores, naquele momento, não tinham o futebol como prioridade, e isso é algo muito compreensível".

Leia também

Klopp tenta despertar um cadáver

Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

Klopp acrescentou: "Ele aprendeu muito com seu primeiro ano (no Liverpool). Agora há uma nova temporada sob o comando de um novo técnico, e acredito que ele começou todas as partidas. Ele apresenta um nível muito bom do ponto de vista físico, e o time começou a recuperar totalmente sua coesão novamente".

E continuou: "Os jogadores ofensivos sempre precisam de um time que funcione bem ao seu redor. E todo aquele que ama o futebol ainda pode enxergar o quanto Florian Wirtz é um jogador especial".

O ex-treinador do Liverpool completou: "Não podemos fazer mais do que fazemos aqui, oferecendo a ele uma quantidade suficiente de treinos e tempo de jogo. Passo a passo, damos a ele certeza e um bom sentimento, e então o devolvemos ao Liverpool. Desejo a ele toda a sorte".

Estava previsto que Wirtz se juntasse à convocação da Alemanha na segunda etapa da atual data Fifa, mas Klopp o convocou antecipadamente após a lesão de Jamal Musiala e Kai Havertz, ficando assim disponível para atuar diante da Grécia.

A Alemanha abriu sua caminhada na Liga das Nações da Europa com o empate contra a Holanda (1 a 1), no estádio Johan Cruyff, em Amsterdã, enquanto a Grécia venceu a anfitriã Sérvia (2 a 1).


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google