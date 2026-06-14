Klopp pede desculpas a Nagelsmann: “Continuo sendo um ‘idiota’, apesar de já ter 59 anos”

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, pediu desculpas diretamente a Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, após uma declaração polêmica que fez durante sua participação como comentarista no canal alemão “Magenta TV”.

Klopp havia dito: “Felizmente, Julian (até agora) ainda é quem escolhe a escalação da equipe”, repetindo imediatamente a expressão “até agora”, o que gerou uma onda de críticas na Alemanha devido ao seu interesse implícito em treinar a seleção nacional, antes de Klopp se autodenominar “idiota”, apesar de ter 59 anos, afirmando que a declaração “saiu da boca dele com tanta facilidade que não tem qualquer relevância”.

De acordo com o que foi transmitido pelo canal alemão “Magenta TV”, a declaração de Klopp provocou uma reação imediata no estúdio, onde Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique e seu colega analista, comentou ironicamente: “Klopp, estamos em junho... e você já está em setembro!”, em referência ao fato de Klopp estar se antecipando aos acontecimentos, enquanto Nagelsmann respondeu durante a coletiva de imprensa dizendo: “Tenho minha opinião, mas não vou revelá-la”, antes que a vitória esmagadora por 7 a 1 sobre Curaçao acalmasse os ânimos.

O pedido de desculpas

Klopp comentou no canal “Magenta”: “Eu realmente encontrei a palavra mais odiada deste ano: (até agora)... Quase me dei um tapa na cara por causa dela, saiu da minha boca com tanta facilidade que não fazia o menor sentido”.

Ele acrescentou: “Percebi que vou completar 59 anos depois de amanhã e ainda sou um idiota”, antes de se desculpar diretamente com Nagelsmann após a partida, dizendo: “Nós te apoiamos totalmente, não importa o que você faça”.

Este escândalo envolve Klopp desde que ele passou a trabalhar como comentarista esportivo após se aposentar do cargo de técnico, já que há muito tempo circulam rumores de que ele seria um possível sucessor para treinar a seleção alemã, o que fez com que sua declaração fosse interpretada como uma alusão à sua ambição de comandar a Mannschaft no futuro, embora Nagelsmann esteja atualmente comandando a equipe na Copa do Mundo de 2026 com grandes ambições de recuperar o domínio alemão no futebol mundial.