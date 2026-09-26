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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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Klopp não estava brincando: como Van Bommel deixou sua marca com o "pé de sua mãe"?

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Grécia x Países Baixos
Grécia
B. van Marwijk
Xavi Hernández
J. Klopp
R. van Bommel
Países Baixos
Alemanha
Sérvia
Grécia
Espanha

Quem merece o crédito?

Em uma noite marcada por uma rara assinatura familiar, Ruben van Bommel roubou a cena durante sua estreia internacional pela seleção da Holanda, depois de dar a assistência para o gol de empate agônico diante da Alemanha, dando continuidade ao legado de uma família cujo nome esteve por muito tempo associado à camisa holandesa.

Xavi Hernández, o novo treinador da seleção da Holanda, lançou o atacante do PSV, de 22 anos, aos 83 minutos, mas ele precisou de apenas alguns minutos para deixar sua primeira marca.

Van Bommel roubou a bola com habilidade pelo lado esquerdo e arrancou antes de enviar um passe magnífico com o trivela para dentro da área, para que Cody Gakpo a mandasse direto para o fundo das redes, decretando o empate por 1 a 1 para a Holanda nos últimos instantes.

O toque especial não passou despercebido, já que Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, elogiou o passe do jovem jogador brincando: "Tenho que dizer que foi um passe magnífico do Van Bommel. Ele não herdou essa habilidade do pai, Mark van Bommel; deve ter aprendido a usar o trivela com a mãe".





Ao entrar em campo diante da Alemanha, Ruben van Bommel se tornou a terceira geração de sua família a vestir a camisa da seleção holandesa, em um feito sem precedentes na história do futebol da Holanda.

O jogador está ligado a um notável legado futebolístico familiar: seu avô por parte de mãe, Bert van Marwijk, disputou uma única partida internacional pela Holanda diante da Iugoslávia em 1975, antes de levar a seleção holandesa à final da Copa do Mundo de 2010.

Já seu pai, Mark van Bommel, disputou 79 partidas internacionais pela Holanda entre 2000 e 2012, e comandou sua primeira partida como treinador da seleção belga diante da Itália na Liga das Nações da Europa.

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